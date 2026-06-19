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Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Jön az amerikai-ausztrál csoportdöntő – sport a tévében

Infostart / MTI

De nem csak foci-vb van a világon! Mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

19.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Doha

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Egyesült Államok-Ausztrália

Duna World

17.45: Vívás, Európa-bajnokság, Antony

Sport 1

11.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Ulánbátor

15.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

Sport 2

20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Toronto Blue Jays

Eurosport 1

10.05: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 3. szakasz

13.00: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 3. szakasz

15.35: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 3. szakasz

17.45: Hegyikerékpár, világkupa, nők, terepverseny, Lenzerheide

18.45: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, terepverseny, Lenzerheide

19.15: Lósport, díjugratás, Nemzetek Ligája, Rotterdam

Eurosport 2

17.40: Vívás, Európa-bajnokság, Antony

Match 4

11.30: Tenisz, ATP-torna, Halle

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Kezdőlap    Sport    Jön az amerikai-ausztrál csoportdöntő – sport a tévében

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