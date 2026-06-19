Jön az amerikai-ausztrál csoportdöntő – sport a tévében

M4 Sport
19.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Doha
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Egyesült Államok-Ausztrália
Duna World
17.45: Vívás, Európa-bajnokság, Antony
Sport 1
11.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Ulánbátor
15.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
Sport 2
20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Toronto Blue Jays
Eurosport 1
10.05: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 3. szakasz
13.00: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 3. szakasz
15.35: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 3. szakasz
17.45: Hegyikerékpár, világkupa, nők, terepverseny, Lenzerheide
18.45: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, terepverseny, Lenzerheide
19.15: Lósport, díjugratás, Nemzetek Ligája, Rotterdam
Eurosport 2
17.40: Vívás, Európa-bajnokság, Antony
Match 4
11.30: Tenisz, ATP-torna, Halle