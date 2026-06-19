Jön az amerikai-ausztrál csoportdöntő – sport a tévében

Tudósítónktól Máris hatalmas mennyiségű olaj jutott át az újranyitott Hormuzi-szoroson

JD Vance amerikai alelnök közölte: az újranyitás után eddig már 12,5 millió hordónyi olaj haladt át a Hormuzi-szoroson. Mindez azután történt, hogy az amerikai elnök és az iráni vezető aláírta a fegyverszünet meghosszabításáról és a béketárgyalásokról szóló keretegyezményt.