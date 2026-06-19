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A Jupiter bolygó Európa nevű holdja.
Nyitókép: Unsplash

Akár élettel is „megfertőzhette” a Föld a Jupiter egyik holdját

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A kutatók úgy becslik, hogy akár már nyolcszáz trilliárd részecske is eljuthatott a Földről az Europára, és egyes feltételezések szerint akár élet is kerülhetett ilyen módon a holdra.

A pánspermia elméletének egyik változata szerint nem csak az élet kialakulásához szükséges szerves anyagok, hanem akár élő organizmusok is átszelhetik a világegyetemet, és egyesek úgy vélik, akár a mi bolygónkra is így került egykoron az élet, habár egyelőre erre a hipotézisre nincs bizonyíték – írja az IFLScience cikke nyomán a hvg.hu.

Valami hasonlóval próbálkozott Zaza Osmanov, a grúziai Tbiliszi Szabadegyetem tudósa is, aki egy érdekes elmélettel állt elő: fordítva kezdett el gondolkodni, és megpróbálta kiszámítani, hogy mennyi port és baktériumot küldhetett a Föld a Naprendszerbe, és mennyi mehetett ebből a Jupiter holdja, az Europa felé.

A korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a Föld légkörében nagy magasságban lévő porszemcsék kozmikus porrészecskékkel ütközve szökési sebességre gyorsulhatnak, megkezdve útjukat a világűrön keresztül.

A mostani tanulmány erre az észlelésre alapoz, és felteszi a kérdést, hogy ha ez így van, akkor a Föld „megfertőzhetett-e” élettel más égitesteket.

Mivel a földi élet legalább 3,55 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, így nagyjából ennyi ideje bocsáthatja azt ki magából az azt tartalmazó részecskéket a bolygó. A kutató azért is az Europa holdat vette figyelembe, mert a tudósok úgy vélik, élet rejtőzhet a vastag jégpáncél alatt lévő óceánban.

Zaza Osmanov akkora porszemcsékre igyekezett korlátozni a számításait, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy baktériumokat hordozhassanak, és olyan ütközésekre, amelyek nem eredményezik a baktériumok pusztulását. Ezután megpróbálta megbecsülni a Földet elhagyó por mennyiségét, valamint azt, hogy ebből mennyi juthat el a Jupiterig, és hullhat végül a holdjára.

Az International Journal of Astrobiology című tudományos lapban publikált tanulmány szerint akár 300-800 trilliárd ilyen részecske is eljuthatott az Europa felszínére. A kutató úgy véli, ha a biokémiai feltételek adottak voltak a földi élet befogadására, az minden bizonnyal jelen van az égitesten. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy ennek bizonyítása újabb vizsgálatokat igényel, ám nem vethető el a gondolat, hogy ha van is élet az Europa felszíne alatti óceánban, akkor az a Földről származik.

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Kezdőlap    Tudomány    Akár élettel is „megfertőzhette” a Föld a Jupiter egyik holdját

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