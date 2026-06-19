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Figyelmeztető sztrájkot tartanak a közmédia dolgozói Csehországban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Figyelmeztető sztrájkot hirdettek a Cseh Televízió és a Cseh Rádió munkatársai a közszolgálati média finanszírozásának tervezett átalakítása miatt. A tiltakozó akcióra június 22-én, hétfőn kerül sor, és a gyermekeknek szóló csatornák kivételével valamennyi televíziós és rádiós adást érinti.

A szervezők szerint a sztrájkot a Közszolgálati kezdeményezés hirdette meg a két intézmény támogatásával. Jan Herget, a rádiósok képviselője hangsúlyozta, hogy akciójuk során továbbra is betartják a törvényi előírásokat, valamint a közszolgálati média működésére vonatkozó szabályokat. A tiltakozás részleteit szerdán ismertették a Cseh Rádió prágai épülete előtt. A résztvevők fekete ruhában jelentek meg, a bejelentést pedig jelképesen 11 óra 55 perckor tették meg.

A Cseh Televízió képviselője, Jan Moláček szerint a munkatársaknak nem maradt más lehetőségük. Úgy fogalmazott: a kormánykoalíció figyelmen kívül hagyta a társadalmi és szakmai egyeztetésekre vonatkozó felhívásokat is. Moláček szerint a tervezett változtatások miatt tömeges elbocsátások fenyegetnek, amelyek elsősorban a nézők és a hallgatók által érzékelt szolgáltatások színvonalára lehetnek hatással. Hozzátette: veszélybe kerülhet a szerkesztőségek szakmai autonómiája is, vagyis az a lehetőség, hogy az újságírók politikai befolyástól függetlenül végezzék a munkájukat.

A tiltakozás nemcsak a rádió- és televízióadásokban jelenik majd meg, hanem az intézmények internetes oldalain, közösségi médiás felületein és a teletexten is.

A szervezők emellett demonstrációt tartanak a Cseh Televízió hírszerkesztőségének épülete előtt. Az akciót jelképesen támogatja a Cseh Rádió szimfonikus zenekara is. A Cseh Televízió és a Cseh Rádió dolgozói jelezték: ha szükséges, további, határozottabb tiltakozó lépéseket is készek megtenni a közszolgálati média jelenlegi működési modelljének megőrzéséért.

A vita hátterében a kormány által elfogadott törvénymódosítás áll, amely megváltoztatná a két intézmény finanszírozását. A tervezet szerint a Cseh Televízió mintegy 41 millió, a Cseh Rádió pedig körülbelül 16 millió euróval kapna kevesebb forrást.

Andrej Babis kormánya szerint azonban a változtatások célja nem a közmédia gyengítése, hanem a takarékosabb működés elősegítése. A miniszterelnök elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint a koalíció politikai ellenőrzés alá akarná vonni a médiát. Kijelentette: a kormány nem kíván beavatkozni a műsorok tartalmába.

A kérdés azonban újabb vitát váltott ki, miután az ellenzéki jobboldali párt, az SPD képviselője, Josef Nerušil arról beszélt, hogy a finanszírozás átalakítása után a közmédia működésének, illetve tartalmainak ellenőrzését is szigorítani kellene. Ezt Oto Klempíř kulturális miniszter elutasította. A tárcavezető szerint a politikusoknak nem szabad beavatkozniuk sem a közszolgálati média tartalmába, sem annak irányításába.

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szlovákia

andrej babis

figyelmeztető sztrájk

közmédia

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