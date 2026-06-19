Macskák miatt kellett új közlekedési táblákat kihelyezni a Balatonnál

Szokatlan közlekedési táblák bukkantak fel a Veszprém megyei Lovason: macskás ábrák figyelmeztetik az autósokat arra, hogy lassítsanak, mert cicák járhatnak az úton – írja a veol.hu.

Az új táblákra azért volt szükség, mert az utóbbi hónapokban számos macskát elgázoltak. A portál munkatársai a helyszínen járva több cicás táblát is láttak, amiket az önkormányzat engedélyével helyeztek ki a helyi állatbarátok. Ezek nem egységesek, van köztük sárga, fehér, fényvisszaverős és szöveggel is ellátott.

Házi- és vadállatok bárhol felbukkanhatnak az úton, főleg kisebb községekben, kertes házas övezetekben vagy erdős településrészeken. Bár a cicás tábla elsőre kedves gesztusnak tűnhet, a figyelmeztetés nagyon is komoly: aki lassít, életet menthet – írja a megyei lap.