Meghalt Fonyódi Tibor

Fonyódi Tibor 1965. június 2-án született Budapesten. A Pázmány Péter Római Katolikus Akadémián 1989-1991 között levelező tagozaton teológiai tanulmányokat végzett. Első publikációi 1992-ben jelentek meg a Harmadik Szem Magazinban.

1998-ban Harrison Fawcett néven publikálta a Hogyan legyünk Sherlock Holmes című novelláját a Cherubionnál. A novella a Brett Shaw-sorozat első darabja, amit 2003-ig bezárólag még hét Shaw-történet követett.

1998 tavaszán jelent meg első önálló kötete, A Katedrális harcosai. Az ókori Rómában játszódó, misztikus science-fiction folytatásáért (A Katedrális legendája) 2000-ben Zsoldos Péter-díjjal jutalmazták az év legjobb SF regénye kategóriában.

2000-ben a Brett Shaw és a Katedrális fémjelezte világát egyesítette Szélesi Sándor (Anthony Sheenard) space-fantasy sorozatával; ekkor született meg a Mysterious Universe sorozat. 2000-ben a millennium alkalmából írott A korona hatalma című regényével lezárta SF írói pályafutását, érdeklődése regényíróként a történelmi témák felé fordult.

2002-ben kezdte publikálni a Hadak útja című történelmi kalandregény-sorozatot, amelynek első kötete, a Hun Birodalom korában játszódó Isten ostorai 2005-ben francia nyelven is megjelent Le Chamane d’Attila címmel a párizsi Pygmalion kiadó gondozásában.

Forgatókönyvírói pályafutása 2006-ban indult. Számos film, tévésorozat, szinopszis és filmnovella alkotója. A Metamorphosis című amerikai horrorfilm egyik forgatókönyvírója volt.

2005 nyarán Szörényi Levente felkérésére elkészítette az Árpád népe című misztikus opera alapjául szolgáló drámáját Keleten kél a nap címmel. Az opera ősbemutatóját 2006-ban rendezték meg a Papp László Budapest Sportarénában.

2024-ben elnyerte a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál legjobb forgatókönyvírónak járó díját Tóth Barnabással a Mesterjátszmáért.

2019-2023 között a Nemzeti Filmintézet (NFI) forgatókönyv-fejlesztési igazgatója, a Filmszakmai Döntőbizottság tagja, 2023-tól távozásáig (2024) filmforgatókönyv-fejlesztési vezető, a Televíziós Döntőbizottság tagja.

2021 és 2023 között a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) keretein belül működő Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet filmírás tanára volt.

A Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete (MFE-HSA) és a FilmJus forgatókönyvíró-szekció egyik alapító tagja, a Magyar Írószövetség tagja volt.