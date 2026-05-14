ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.08
usd:
305.75
bux:
130656.47
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Meghalt Fonyódi Tibor

Infostart / MTI

Életének 61. évében, szerdán elhunyt Fonyódi Tibor Zsoldos Péter-díjas író, forgatókönyvíró, Harrison Fawcett írói álnéven számos sci-fi és fantasy regény szerzője - közölték az író honlapján csütörtökön.

Fonyódi Tibor 1965. június 2-án született Budapesten. A Pázmány Péter Római Katolikus Akadémián 1989-1991 között levelező tagozaton teológiai tanulmányokat végzett. Első publikációi 1992-ben jelentek meg a Harmadik Szem Magazinban.

1998-ban Harrison Fawcett néven publikálta a Hogyan legyünk Sherlock Holmes című novelláját a Cherubionnál. A novella a Brett Shaw-sorozat első darabja, amit 2003-ig bezárólag még hét Shaw-történet követett.

1998 tavaszán jelent meg első önálló kötete, A Katedrális harcosai. Az ókori Rómában játszódó, misztikus science-fiction folytatásáért (A Katedrális legendája) 2000-ben Zsoldos Péter-díjjal jutalmazták az év legjobb SF regénye kategóriában.

2000-ben a Brett Shaw és a Katedrális fémjelezte világát egyesítette Szélesi Sándor (Anthony Sheenard) space-fantasy sorozatával; ekkor született meg a Mysterious Universe sorozat. 2000-ben a millennium alkalmából írott A korona hatalma című regényével lezárta SF írói pályafutását, érdeklődése regényíróként a történelmi témák felé fordult.

2002-ben kezdte publikálni a Hadak útja című történelmi kalandregény-sorozatot, amelynek első kötete, a Hun Birodalom korában játszódó Isten ostorai 2005-ben francia nyelven is megjelent Le Chamane d’Attila címmel a párizsi Pygmalion kiadó gondozásában.

Forgatókönyvírói pályafutása 2006-ban indult. Számos film, tévésorozat, szinopszis és filmnovella alkotója. A Metamorphosis című amerikai horrorfilm egyik forgatókönyvírója volt.

2005 nyarán Szörényi Levente felkérésére elkészítette az Árpád népe című misztikus opera alapjául szolgáló drámáját Keleten kél a nap címmel. Az opera ősbemutatóját 2006-ban rendezték meg a Papp László Budapest Sportarénában.

2024-ben elnyerte a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál legjobb forgatókönyvírónak járó díját Tóth Barnabással a Mesterjátszmáért.

2019-2023 között a Nemzeti Filmintézet (NFI) forgatókönyv-fejlesztési igazgatója, a Filmszakmai Döntőbizottság tagja, 2023-tól távozásáig (2024) filmforgatókönyv-fejlesztési vezető, a Televíziós Döntőbizottság tagja.

2021 és 2023 között a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) keretein belül működő Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet filmírás tanára volt.

A Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete (MFE-HSA) és a FilmJus forgatókönyvíró-szekció egyik alapító tagja, a Magyar Írószövetség tagja volt.

Kezdőlap    Belföld    Meghalt Fonyódi Tibor

gyászhír

író

halálhír

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az elemző már sejti, meddig ad esélyt a piac az új kormánynak

Az elemző már sejti, meddig ad esélyt a piac az új kormánynak
Trippon Mariann, a CIB Bank InfoRádiónak nyilatkozó vezető elemzője szerint szükség van egy, a piacok és a nemzetközi hitelminősítők számára is hiteles és reális makrogazdasági adatokon alapuló, középtávú költségvetési konszolidációs pálya felvázolására. Szerinte erősödő bizalom és mérsékelt növekedés felé tart a magyar gazdaság. Erre az évre 1,8 százalékos GDP-bővülést vár, az év második felében ugyanakkor gyorsulhat az infláció.
 

Ez „mentheti meg” Magyarország pénzügyi megítélését

A német külkereskedelem „visszaszeretett” a régiónkba – mutatjuk, miért

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Az egyik kormányszóvivő elmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi pillanat: brutálisan nagyot ugrott a magyar fogyasztók bizalma a kormányváltás után

Történelmi pillanat: brutálisan nagyot ugrott a magyar fogyasztók bizalma a kormányváltás után

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint májusban jelentős ugrással 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások. A GKI Fogyasztói Bizalmi Index értéke 16,1 ponttal nőtt. Ilyen mértékű pozitív irányú havi elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa. Az index májusi értéke -0,9 pont, amelynél magasabb értéket eddig mindössze két időszakban mértek: a 2002. évi választásokat követő néhány hónapban, valamint 2018–2019 egyes hónapjaiban. A GKI szerint mindez arra utal, hogy az új kormány jövőbeli működésével kapcsolatos remények és a gazdaságpolitikai fordulatba vetett bizalom erőteljesen befolyásolták a közvéleményt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztóan terjed a betegség: azonnali látogatási tilalmat rendeltek el egy nagy hazai kórházban

Riasztóan terjed a betegség: azonnali látogatási tilalmat rendeltek el egy nagy hazai kórházban

Az intézmény a Facebook-oldalán közölte, hogy az intézkedés csütörtöktől lépett életbe, és visszavonásig marad érvényben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as Beijing again warns US over Taiwan

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as Beijing again warns US over Taiwan

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 11:36
Orbán Anita máris állománygyűlést hirdetett, a büféhez is hozzányúlt
2026. május 14. 10:50
Tilos látogatni a betegeket a borsodi kórházakban
×
×