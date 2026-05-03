Magyar Péter újabb részleteket jelentett be

A politikus ismertette: a rendszerváltás utáni Országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön.

A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz.

Magyar Péter közlése szerint 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély.

A megválasztott miniszterelnök köszöntője, a művészeti produkciók és a meglepetésvendégek után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján – fogalmazott.

A bejegyzésben mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt az eseményen, amelyre hívja el a családját és a barátait is.