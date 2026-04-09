2026. április 9. csütörtök Erhard
Michael Deavers, Regional Executive, Europe, Northrop Grumman and István Sárhegyi, CEO, 4iG Space and Defence Technologies Ltd., sign a MOU to explore collaboration in areas of C-UAS, space and advanced weapons technologies alongside Szabolcs Takács, Hungarian Ambassador to the U.S., and Gellért Jászai, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, and Chairman of 4iG.
Nyitókép: Northrop Grumman

Történelmi üzleteket kötünk az amerikaiakkal, olajat vesz a Mol 500 millió dollár értékben

A terv szerint 700 millió dollár értékben vásárolunk amerikai HIMARS tüzérségi rakétarendszereket.Új korszak indul, még tovább erősödik az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország közötti együttműködés.

J.D. Vance alelnök történelmi budapesti látogatása még tovább erősíti Magyarország és az USA együttműködését az energetika, a technológia és a biztonság terén. A mostani megállapodások az innovációt, a stratégiai stabilitást, és a hosszútávú gazdasági és biztonsági partnerséget viszik előre – közölte a Fehér Ház sajtóosztálya X-oldalán.

A nukleáris energetika terén az Egyesült Államok támogatja, hogy előkészítő tanulmány szülessen a kis moduláris reaktorok (SMR) magyarországi bevezetéséről. Ez a FEED-tanulmány

  • megnyitja az utat azelőtt, hogy Magyarország akár 10 amerikai SMR-t is megvásároljon és megépítsen, az üzlet potenciális összértéke akár 20 milliárd dollár. A GE Vernova, a Holtec és a Westinghouse vállalatok is egyetértési megállapodásokat (Memorandum of Understanding) írtak alá az MVM-mel.
  • Emellett a paksi atomerőmű élettartamhosszabbítását is vizsgálják, ehhez a Westinghouse technológiája jöhet szóba, amely vállalat erről is egyetértési megállapodást írt alá az MVM-mel.
  • Továbbá a MOL 500 millió dollár értékben több mint 500 ezer tonna nyersolajat vásárol az Egyesült Államoktól és amerikai energiavállalatoktól.
  • Az egészségügy területén a GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem egyetértési nyilatkozatot írt alá egy új hazai onkológiai kiválósági központ létrehozásáról. Ezzel a rákos betegek hatékonyabb gyógyítását kívánják elősegíteni, az amerikai egészségügyi technológia és az AI-alapú innováció segítségével.
  • Emellett terv szerint 700 millió dollár értékben vásárolunk amerikai HIMARS tüzérségi rakétarendszereket, ezzel fokozva hazánk önvédelmi képességét, és erősítve a NATO védelmi képességeit a keleti szárnyon.

A közleményben kiemelik azt is, hogy az L3 Harris vállalat és a 4iG pedig egyetértési nyilatkozatot írtak alá arról, hogy az előbbi kommunikációs technológiáját használják a magyar HIMARS programban, így a NATO-kompatibilitást és az amerikai hadsereg rendszereivel történő együttműködést is biztosítva. A 4iG emellett a Northrop Grumman céggel közös projektje keretében azon dolgozik, hogy hazánknak saját geoszinkron kommunikációs műholdja legyen az űrben.

A Microsoft, a magyar kormány, és a Gábor Dénes Egyetem pedig a magyar KKV-k digitális és AI-képzésében kívánnak együttműködni. Mindeközben a kormány és a Microsoft a közintézmények digitális infrastruktúrájának a Sovereign Cloud megoldással való biztosításáról is aláírták szándéknyilatkozatot – teszik hozzá.

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta"; Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a vasárnapi országgyűlési választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába, hogy beszámoljon a hétközi kormányülés friss döntéseiről.
 

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt mondta az InfoRádióban Csizmazia Gábor Amerika-szakértő.
 

