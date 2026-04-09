J.D. Vance alelnök történelmi budapesti látogatása még tovább erősíti Magyarország és az USA együttműködését az energetika, a technológia és a biztonság terén. A mostani megállapodások az innovációt, a stratégiai stabilitást, és a hosszútávú gazdasági és biztonsági partnerséget viszik előre – közölte a Fehér Ház sajtóosztálya X-oldalán.

A nukleáris energetika terén az Egyesült Államok támogatja, hogy előkészítő tanulmány szülessen a kis moduláris reaktorok (SMR) magyarországi bevezetéséről. Ez a FEED-tanulmány

megnyitja az utat azelőtt, hogy Magyarország akár 10 amerikai SMR-t is megvásároljon és megépítsen, az üzlet potenciális összértéke akár 20 milliárd dollár. A GE Vernova, a Holtec és a Westinghouse vállalatok is egyetértési megállapodásokat (Memorandum of Understanding) írtak alá az MVM-mel.

Emellett a paksi atomerőmű élettartamhosszabbítását is vizsgálják, ehhez a Westinghouse technológiája jöhet szóba, amely vállalat erről is egyetértési megállapodást írt alá az MVM-mel.

Továbbá a MOL 500 millió dollár értékben több mint 500 ezer tonna nyersolajat vásárol az Egyesült Államoktól és amerikai energiavállalatoktól.

Az egészségügy területén a GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem egyetértési nyilatkozatot írt alá egy új hazai onkológiai kiválósági központ létrehozásáról. Ezzel a rákos betegek hatékonyabb gyógyítását kívánják elősegíteni, az amerikai egészségügyi technológia és az AI-alapú innováció segítségével.

Emellett terv szerint 700 millió dollár értékben vásárolunk amerikai HIMARS tüzérségi rakétarendszereket, ezzel fokozva hazánk önvédelmi képességét, és erősítve a NATO védelmi képességeit a keleti szárnyon.

A közleményben kiemelik azt is, hogy az L3 Harris vállalat és a 4iG pedig egyetértési nyilatkozatot írtak alá arról, hogy az előbbi kommunikációs technológiáját használják a magyar HIMARS programban, így a NATO-kompatibilitást és az amerikai hadsereg rendszereivel történő együttműködést is biztosítva. A 4iG emellett a Northrop Grumman céggel közös projektje keretében azon dolgozik, hogy hazánknak saját geoszinkron kommunikációs műholdja legyen az űrben.

A Microsoft, a magyar kormány, és a Gábor Dénes Egyetem pedig a magyar KKV-k digitális és AI-képzésében kívánnak együttműködni. Mindeközben a kormány és a Microsoft a közintézmények digitális infrastruktúrájának a Sovereign Cloud megoldással való biztosításáról is aláírták szándéknyilatkozatot – teszik hozzá.