J. D. Vance-nek annyira tetszik Budapest, hogy marad még egy napot

Mint arról az Infostart is beszámolt, kedden délelőtt megérkezett Budapestre J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, és felesége, Usha Vance. Az amerikai kormánygép nem sokkal délelőtt fél 11 után landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az alelnök indulása előtt azt nyilatkozta a sajtónak, hogy várja a találkozást „jó barátjával”, Orbán Viktorral.

A Blikk megtudta, hogy J. D. Vance meghosszabbította a magyarországi utazását, és nem szerdán, hanem csak csütörtökön repül haza az Egyesült Államokba.

A lap egy olvasótól értesült a látogatás meghosszabbításáról, aki rendőr ismerősénél érdeklődött arról, miért tartanak egy nappal tovább a BKK és a rendőrség által a delegáció miatt meghirdetett közlekedési korlátozások. Mint azóta kiderült, április 9-én, csütörtökön újabb lezárások lesznek, például akár 30-40 percre is megállíthatják az autóbuszokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környékén.

Az informátor szerint az alelnök és neje azért marad még egy kicsit, mert csodálatosnak tartják Magyarországot és nagyon barátságosnak az itt élőket.

35 év után először tartózkodik hazánkban hivatalban lévő amerikai alelnök – emlékeztet a lap. J. D. Vance tárgyalt Orbán Viktorral, közös sajtótájékoztatót is tartottak. Aztán a kormányfővel részt vett a magyar-amerikai barátság nagygyűlésen, ahol telefonon Donald Trump elnök is szólt az egybegyűltekhez.