Toroczkai László: senki ne számítson kegyelemre

A résztvevők a Forrás úttól vonultak egy Bűnvadászok feliratú busz felvezetésével a polgármesteri hivatal elé. A demonstrációt arra válaszul szervezték, hogy a faluban – mint a rendezvényen többen hangoztatták – megtámadták a Bűnvadászok buszát. A rendőrség megtiltotta, ám a Kúria engedélyezte a demonstrációt, amelyet szombaton a rendőrség biztosított.

Toroczkai László hangsúlyozta, bűnözők támadták meg az aktivistákat, és már rács mögött is vannak, "de csak azért, mert a Mi Hazánk Mozgalom idejött". Az elnök szavai szerint a helyi, szamurájkardos, szabadon garázdálkodó bűnözőknek azért lehet nagy a szájuk, mert Pintér Sándorék hagyják, hogy a magyarokat, cigányokat, svábokat, bárki tisztességes embereket terrorban tartsák.

De ennek is véget fogunk vetni két hét múlva, a bűnözőknek marad a bilincs, a börtön, a kényszermunka – jelentette ki.