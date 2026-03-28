2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti (EP-) listájának első helyén álló pártelnök, frakcióvezető beszél a párt EP-listájának első öt képviselőjelöltjét bemutató sajtótájékoztatón a fővárosban, a párt Ferenc körúti irodájában 2024. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Toroczkai László: senki ne számítson kegyelemre

Infostart / MTI

Senki ne számítson kegyelemre, véget vetnek a „helyi" és a fehérgalléros bűnözésnek – üzente Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke szombaton a Nógrád vármegyei Kállón, ahol Elég a bűnözésből! címmel vonulásos demonstrációt tartott az ellenzéki párt.

A résztvevők a Forrás úttól vonultak egy Bűnvadászok feliratú busz felvezetésével a polgármesteri hivatal elé. A demonstrációt arra válaszul szervezték, hogy a faluban – mint a rendezvényen többen hangoztatták – megtámadták a Bűnvadászok buszát. A rendőrség megtiltotta, ám a Kúria engedélyezte a demonstrációt, amelyet szombaton a rendőrség biztosított.

Toroczkai László hangsúlyozta, bűnözők támadták meg az aktivistákat, és már rács mögött is vannak, "de csak azért, mert a Mi Hazánk Mozgalom idejött". Az elnök szavai szerint a helyi, szamurájkardos, szabadon garázdálkodó bűnözőknek azért lehet nagy a szájuk, mert Pintér Sándorék hagyják, hogy a magyarokat, cigányokat, svábokat, bárki tisztességes embereket terrorban tartsák.

De ennek is véget fogunk vetni két hét múlva, a bűnözőknek marad a bilincs, a börtön, a kényszermunka – jelentette ki.

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

