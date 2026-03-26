Irány Szöul! – történelmi rekorddal zárult a Yettel ProSuli idei robotikaversenye

Történelmi rekorddal zárult a Yettel ProSuli 2026-os robotikaversenye: az ország 59 településéről csaknem 170 csapat vett részt a megmérettetésen. A döntőt március 23-án rendezték a Yettel Házban, ahol a legjobb diákcsapatok mérték össze tudásukat. A verseny tétje idén is nagy volt, ugyanis a haladó kategória győztesei a dél-koreai Robotex nemzetközi döntőjére kvalifikálták magukat.

A program szakmai vezetője, Koren Balázs az InfoRádióban elmondta: tíz évvel ezelőtt indították el a ProSuli programot, a robotikaversenyt pedig a koronavírus-járvány miatti lezárások feloldása után hívták életre. Úgy véli, ennek a versenynek a legfőbb haszna, hogy a diákok csapatban dolgoznak, együtt készülnek fel a nagy kihívásra. A részt vevő gyermekeknek projektszemlélet szerint kell gondolkodniuk, hiszen előre tudják a feladatot, és ennek megfelelően határidőre kell megtervezniük, megépíteniük, majd végül beprogramozniuk a robotokat.

A ProSuli robotikaversenyén az első évben húsz csapat indult, és Koren Balázs megfogalmazása szerint akkor még csak egy „kis háziversenyt” rendeztek. Az ötletgazdák és a szervezők tavaly újítani szerettek volna, hogy ne csak a programban részt vevő iskolák tanárai és csapatai versenyezhessenek, hanem országosan bárki jelentkezhessen. 2025-ben így már csaknem száz csapat kapta meg a lehetőséget kreativitásának kibontására. Idén még tovább emelkedett a létszám:

összesen 169 csapat nevezett, ami új rekordot jelent a program történetében.

2026-ban összesen négy regionális fordulót és egy országos döntőt rendeztek.

A ProSuli szakmai vezetője elmondta: idén különösen erős volt a vidéki jelenlét, hiszen a nevezések mintegy 80 százaléka vidéki iskolákból érkezett, míg Budapest 34 csapattal képviseltette magát. Mint fogalmazott, nagyon örülnek annak, hogy meg tudják szólítani a vidéki iskolákat. Hozzátette:

a robotika nagyon jó példa arra, hogy nem az számít, ki érkezik vidékről vagy a fővárosból, nagyvárosból, hanem a tudás dönti el, kik nyerik meg a versenyt a különböző kategóriákban.

Koren Balázs felidézte, hogy 2025 végén hirdették ki a verseny témáját, valamint a hozzá tartozó határidőket. A feladat vonalkövetés volt, vagyis a csapatok egy pályán ráhelyezték a robotjukat egy fekete vonalra, és annak mentén kellett végighaladnia úgy, hogy nem tér le a pályáról. Előzetesen senki sem ismerte a pályát, mindenki a versenyen szembesült vele, hogy néz ki. Ez azt jelenti, hogy előzetesen nem lehetett beprogramozni a robotba, hogy merre menjen, a startnál derült fény mindenre.

A robotoknak tulajdonképpen a pályán kellett döntéseket hozniuk, és a vonalat követve, illetve érzékelve kellett haladniuk vagy kanyarodniuk. A pálya teljesítése időre ment, tehát nemcsak a pontosság, hanem a sebesség is nagyon fontos volt a versenyen.

Koren Balázs megjegyezte: a tavalyi verseny tanulságait levonva idén már külön-külön kezdő és haladó kategóriában indulhattak a csapatok. Az országos döntő haladó kategóriájának győztese a 14 év alatti korcsoportban a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola Óvoda Deákok nevű csapata lett, a 14 év felettiek közt pedig szintén Miskolcról a Kandó nevű csapat győzött, akik a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikumból érkeztek. A kezdő kategória 14 év alatti győztese a Szigetszentmártoni Általános Iskola Wall-E nevű csapata lett. A 14 év feletti korcsoportban pedig a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Cybercore csapata nyert.

A haladó kategória győztesei a Robotex szöuli nemzetközi döntőjébe jutottak, ahol a világ legjobb diákcsapataival mérhetik össze tudásukat. A nemzetközi versenyen való részvételen túl 400 ezer forint utazástámogatási keretösszeget is nyertek a Yettel jóvoltából. A kezdő kategória legjobbjai pedig a Robotex magyarországi döntőjébe jutottak tovább, valamint 400 ezer forint pénzjutalmat nyertek iskolájuk robotkészleteinek további fejlesztéséhez.