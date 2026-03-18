2026. március 18. szerda
Véget ért a téli üzem a Magyar Közútnál, elindultak a tavaszi-nyári fenntartási munkák
Nyitókép: Magyar Közút

Átkapcsolt a Magyar Közút, új idők jönnek

Infostart / MTI

Március 15-én véget ért a téli üzem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél, a szakemberek a nyári üzemrend szerint folytatják a munkát, de március végéig mérnökségenként legalább egy, síkosságmentesítésre alkalmas eszközökkel felszerelt gépet továbbra is bevetésre készen tartanak.

A Magyar Közút szerdai közleménye szerint a téli időszak lezárása után a közútkezelő társaság a tavaszi-nyári fenntartási és üzemeltetési feladatokra koncentrál. A melegaszfalt-keverő telepek nyitását követően országszerte megkezdődnek a tartósabb, lokális burkolatjavítási munkák, kiemelten a forgalomra veszélyes kátyúk megszüntetése érdekében.

A Magyar Közút szakemberei a következő hónapokban a burkolatjavításokon túl kaszálási, növényzetgondozási, szemétszedési munkákat végeznek, valamint gondoskodnak a közúti jelzőtáblák, szalagkorlátok, vezetőoszlopok és védőkerítések karbantartásáról, tisztításáról és szükség szerinti pótlásáról is. Emellett folyamatos a jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése és karbantartása.

A nyári időszakban is kiemelt feladat marad az előre nem látható események – például forgalmi akadályok, balesetek, pályazárások vagy torlódások – gyors és hatékony kezelése. Ennek érdekében a társaság a nappali munkavégzés mellett éjszakai és hétvégi készenléti rendszert működtet, biztosítva, hogy a szakemberek szükség esetén rövid időn belül be tudjanak avatkozni a forgalom biztonságának fenntartása érdekében – hangsúlyozták.

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a tavaszi-nyári munkák idején is fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületek közelében, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatán keresztül.

Négygólos vereséggel búcsúzott a Ferencváros az európai porondtól
Négygólos vereséggel búcsúzott a Ferencváros az európai porondtól
A Ferencváros nem tudta megtartani előnyét, 4–0-s vereséget szenvedett Bragában, s 4–2-es összesítéssel búcsúzott portugál ellenfelével szemben az Európa-ligától. Ezen a mérkőzésen nem volt esély a sikerre, a Ferencváros a teljes idényt tekintve azonban elismerésre méltó, emlékezetes kupamenetelést produkált.
 

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Változatlan az amerikai alapkamat, de jól megváltozott az előrejelzés

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank, azonban idénre magasabb növekedést és magasabb inflációt is vár. Az iráni háború ellenére az idei évi kamatpálya még változatlan. Fél nyolckor kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről élőben közvetítönk.

Azt hitte, megúszta az ellenőrzést a pimasz árus: zseniális csapdába sétált bele a magyar piacon

Több mint hárommillió forint értékű illegális cigarettát és e-cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök a kecskeméti vásártéren.

Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

2026. március 18. 19:27
Erős számokat közölt a rendőrség a bűnözésről
2026. március 18. 18:30
Elítélték a szegedi kukásautó-sofőrt, aki munkatársa halálát okozta
