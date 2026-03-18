Átkapcsolt a Magyar Közút, új idők jönnek

A Magyar Közút szerdai közleménye szerint a téli időszak lezárása után a közútkezelő társaság a tavaszi-nyári fenntartási és üzemeltetési feladatokra koncentrál. A melegaszfalt-keverő telepek nyitását követően országszerte megkezdődnek a tartósabb, lokális burkolatjavítási munkák, kiemelten a forgalomra veszélyes kátyúk megszüntetése érdekében.

A Magyar Közút szakemberei a következő hónapokban a burkolatjavításokon túl kaszálási, növényzetgondozási, szemétszedési munkákat végeznek, valamint gondoskodnak a közúti jelzőtáblák, szalagkorlátok, vezetőoszlopok és védőkerítések karbantartásáról, tisztításáról és szükség szerinti pótlásáról is. Emellett folyamatos a jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése és karbantartása.

A nyári időszakban is kiemelt feladat marad az előre nem látható események – például forgalmi akadályok, balesetek, pályazárások vagy torlódások – gyors és hatékony kezelése. Ennek érdekében a társaság a nappali munkavégzés mellett éjszakai és hétvégi készenléti rendszert működtet, biztosítva, hogy a szakemberek szükség esetén rövid időn belül be tudjanak avatkozni a forgalom biztonságának fenntartása érdekében – hangsúlyozták.

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a tavaszi-nyári munkák idején is fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületek közelében, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatán keresztül.