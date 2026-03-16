2026. március 16. hétfő Henrietta
Nyitókép: Pexels.com

Meghalt Mészáros Ernő

Infostart / MTI

Elhunyt Mészáros Ernő meteorológus, levegőkémikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja. A tudós életének 91. évében hétfőn halt meg – közölte az MTA.

Mészáros Ernő 1935-ben született Budapesten. 1953-ban a József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd 1957-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán meteorológus diplomát szerzett. 1961-ben védte meg egyetemi doktori értekezését. A nemzetközileg ismert és megbecsült, a levegőkémia tudományterületének születésénél bábáskodó tudós az Országos Meteorológiai Szolgálat Légkörfizikai Intézetének igazgatója, majd a Veszprémi Egyetem professzora volt.

1985-ben az MTA levelező, 1990-ben pedig rendes tagjává választották. 1992 és 1999 között a Földtudományok Osztálya elnöke volt. 2002 és 2008 között a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnökeként is dolgozott. A tudományos közösségben szinte egyedülálló módon két munkahelyén is nemzetközi hírű tudományos műhelyt épített fel, a VEAB elnökeként új alapokra helyezte az Akadémia régiós társadalmi szerepvállalását.

Mészáros Ernő több szakkönyvet, ismeretterjesztő művet, sőt regényeket is írt és fordított, igazi reneszánsz emberként nyitott maradt az egyetemes emberi kultúra értékei, a tudományok és művészetek felé.

Eredményeit egyebek mellett Akadémiai-díjjal, illetve a hazai levegőkémiai kutatások elméleti és gyakorlati megalapozásáért, a Környezettudományi Akadémiai Elnöki Bizottságban kifejtett sokoldalú munkásságáért, továbbá tudományos monográfiáiért és kiemelkedő színvonalú oktató munkájáért Széchenyi-díjjal ismerték el.

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború" jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Történelmi, kaotikus, kiszámíthatatlan: nehéz jelzőket találni az olajpiac előző heti ármozgására. A Brent típusú kőolaj jegyzése közel 40 dolláros tartományt járt be mindössze egyetlen nap alatt. A piaci reakció jól jelzi azt a bizonytalanságot, ami a globális olajkínálat ötödének kiesését övezi. A háború vége egyelőre nem látszik, ezért érdemes áttekinteni, hogy milyen alternatív ellátási útvonalak és források állnak rendelkezésre a Hormuzi-szoros helyett.

Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot a kormány a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt.

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

2026. március 16. 15:12
Dúró Dórát kihallgatta a rendőrség
2026. március 16. 14:29
Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon
