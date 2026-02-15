ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Már az OECD is felfigyelt arra, hogy valami nincs rendben a hazai fúrt kutakkal

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Egy OECD-kutatás szerint Magyarországon a felszín alatti vízkivételek mintegy 16 százaléka engedély nélkül történik. be nem jelentett kerti kutakból – ezt Szabó Dániel, a Portfolio elemzője mondta az InfoRádióban.

Van egy tévhit, amely szerint Magyarország gazdag vízkészletekben, pedig ezeknek több mint 90 százaléka kívülről, a Kárpát-medencében lévő nagy folyók vízgyűjtő területeiről érkezik. Ezeknek a folyóknak a vízhozama – vagyis az, hogy a mederben mennyi víz van –, meghatározza a talajvíz szintjét, illetve ennek a csapadékból való újratermelődését.

„Aki az elmúlt időszakban figyelte a híradásokat, vagy egyáltalán csak kiment az utcára, az tudhatja, hogy nagyon aszályos éveink voltak. 2020-tól kezdve három rekord évünk is volt, ami a korábbi száz év adatait megdöntötte. Ebben a helyzetben Magyarországon a legtöbben nem a csapból locsolják a kertjüket, hanem a kutakból" – emlékeztetett Szabó Dániel. Azt is megemlítette, hogy ezzel kapcsolatban a kormány viszonylag megengedő, hiszen moratórium van arra, hogy ezeket a kutakat bejelentsék a felhasználók. Ennek ellenére mégis a vízkivételi helyek legnagyobb része illegális.

Az OECD – a legfejlettebb ipari országok szervezete – valamint a magyar hatóságok úgy becsülik, hogy a felszín alatti vízkivételek 16 százalékát ilyen, be nem jelentett kerti kutakból vételezik. Viszont mivel nem tudni pontosan, hogy hány illegális kút van az országban, még

az sem kizárt, hogy a ténylegesen lecsapolt víz mennyisége akár a készletek harmada is lehet.

Márpedig ez a felszín alatti tartalékok újratermelődését akár 50-55 százalékkal is ronthatja. Mindez óriási problémákat okozhat, hiszen Magyarország egyáltalán nem vizekben gazdag állam.

Ez még akkor is igaz – folytatta a Portfolio elemzője – ha az utóbbi időkben történtek lépések az országba beérkező vizek egy részének visszatartására. Ennek dacára, a kelleténél sokkal kevesebb víztározó épül, pedig a téma már a politikában is fókuszba került. Ne is csodálkozzon senki, hogy Magyarország vízmérlege, vagyis a beáramló és kimenő vizek mennyiség továbbra is negatív, tehát több víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik – mondta.

„Ahhoz, hogy ezen változtassunk nagyon fontos lenne a szomszédos országokkal való együttműködés is, mivel az a víz, amit Magyarországon felfogunk, már nem fog eljutni Szerbiába, Romániába, vagy Horvátországba. Ezért

közös politikát kellene kialakítanunk a vízmegtartással kapcsolatban. Ám ez rendkívül kényes politikai ügy”

– magyarázta Szabó Dániel.

Az aszályos időjárás miatt nagyon sok önkormányzat – mind Budapesten, mind vidéken – sokat tesz azért, hogy az esővizet különböző gyűjtőkben tárolja a lakosság, és abból locsoljon. Ezzel egyébként javítható a talaj nedvességtartalma is, ami különösen fontos azokban az időszakokban, amikor nem esik eső viszont a növények nagyon is igényelnék a vizet.

Ugyanakkor az OECD nem az illegális kutak felszámolásában látja a megoldást, hanem az átláthatóságban és a jogérvényesítésben. Vagyis minél több ilyen vízkivételi helyet kellene nyilvántartásba venni és rögzíteni azt is, hogy mekkora a hozamuk. Persze vannak az országnak olyan súlyos helyzetben lévő körzetei, ahol elkerülhetetlen az engedély nélküli kutak legalább egy részének megszüntetése. „Az Észak-Alföldön vagy Észak-Magyarországon, olyan látványos a kiszáradás és a talajvízkészletek eltűnése, hogy ezekben a régiókban muszáj korlátozni a bejelentés nélküli vízkivételeket.”

Az is nagyon fontos lenne az OECD szerint, hogy a vízhasználati adatokat egységes, nyilvános rendszerben gyűjtsék össze,

amit maguk a vízfelhasználók, tehát az öntözésre kényszerülő gazdák is láthatnák, mert ezzel jobban tudnák megtervezni a saját vízkivételüket, vízhasznosításukat. „Ha ebben a helyi hatóságok is együttműködnek, akkor elkerülhetnénk, hogy a vizeink 16 vagy akár 30 százaléka is elvesszen az illegális kitermelés miatt. Így biztosítani lehetne azt, hogy a talajnedvesség az aszályos időszakokban se csökkenjen olyan drasztikusan, mint azt az elmúlt években láttuk” – hangsúlyozta Szabó Dániel, a Portfolio szakértője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Már az OECD is felfigyelt arra, hogy valami nincs rendben a hazai fúrt kutakkal

vízkészlet

talajvíz

illegális kutak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt

Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt

Bár az AstraZeneca és a Johnson & Johnson koronavírus elleni oltóanyagait már kivezették a piacról, egy nemzetközi kutatócsoport most publikált eredményei pontot tettek egy évek óta húzódó tudományos vita végére. A kutatók hajszálpontosan azonosították azt a molekuláris láncreakciót, amely a ritka, de végzetes vérrögképződést okozta – a felfedezés pedig a jövő oltóanyaggyártását is alapjaiban változtathatja meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rangadók, derbik, nagy gólok? Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra

Rangadók, derbik, nagy gólok? Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra

Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 07:25
Tragédia a 77-es országúton
2026. február 15. 06:59
Elhunyt Stenszky Gyula
×
×
×
×