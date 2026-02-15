ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelõ beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Gigantikus összeget vont el a magyar állam a nagytőkétől – erről beszélt a Nézőpont Intézet igazgatója

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az áprilisi országgyűlési választásnak nemcsak belpolitikai, hanem európai és globális tétje is van - jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth Rádióban.

Mráz Ágoston Sámuel a miniszterelnök szombati évértékelő beszédét derűsnek, magabiztosnak és tettvágytól fűtöttnek nevezte. Felidézte, Orbán Viktor a Várkert Bazárban tartott rendezvényen azt hangsúlyozta, hogy Európa ma inkább elszenvedője a világgazdasági folyamatoknak, ugyanakkor Magyarországnak van esélye a saját útját járni.

Az igazgató szerint a kormányfő egyértelművé tette, hogy a választás tétje a szuverenitás megőrzése, valamint az, hogy a következő ciklusban fennmaradjanak-e a különadók. Elmondta, Orbán Viktor számításai szerint az elmúlt másfél évtizedben mintegy 14 956 milliárd forintot vont el a kormány a nagytőkétől, amelyhez idén további mintegy 1 922 milliárd forint társulhat.

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott,

ez az összeg jóval meghaladja a Brüsszel által visszatartott uniós források mértékét.

Az elemző hangsúlyozta, a különadók ellenére az érintett multinacionális vállalatok nyereségesek maradtak, a beszedett forrásokból pedig családtámogatások, a rezsicsökkentés és nagy állami beruházások valósulhattak meg. Szerinte egy esetleges kormányváltás esetén ezek az adók megszűnnének, ami a jelenlegi támogatási rendszer fenntarthatóságát veszélyeztetné.

Szó esett az ellenzéki reakciókról is, ami kapcsán Mráz Ágoston Sámuel felidézte: a miniszterelnök az évértékelőn azt mondta, hogy nem a Tisza Párt és nem a Demokratikus Koalíció a kormány valódi ellenfele, hanem azok külföldi támogatói. Szerinte az olyan külföldi politikai gesztusok, mint Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter találkozója a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián, ezt az értelmezést erősítik.

Az elemző úgy vélekedett, hogy a magyar kormány nemzetközi mozgástere megmaradt, Magyarország nincs elszigetelve. "Van, aki Brüsszelnek a szövetségese, ez a Tisza Párt és Magyar Péter, és van, aki az Egyesült Államok szuverenista politikáját próbálja Európában is képviselni, ez pedig a magyar kormány" - fogalmazott.

Kezdőlap    Belföld    Gigantikus összeget vont el a magyar állam a nagytőkétől – erről beszélt a Nézőpont Intézet igazgatója

mráz ágoston sámuel

évértékelő

multinacionális cégek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hitel meg sem épült ingatlanokra? – Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül

Hitel meg sem épült ingatlanokra? – Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül
Március elsejével összehangolja a kormány a társasházi építményjogot a kamattámogatott hitelekkel, köztük a csok plusszal és a 3 százalékos Otthon Start-hitellel. A gyakorlatban: egy-egy vevő olyan helyzetben is felveheti a támogatott kölcsönöket, amikor a meghitelezett ingatlan még csak a tervezőasztalon létezik – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője, aki az InfoRádióban beszélt a részletekről.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Modi és Macron csúcstalálkozója óriási fegyverüzletet hozhat

Modi és Macron csúcstalálkozója óriási fegyverüzletet hozhat

Emmanuel Macron francia elnök részt vesz a következő héten kezdődő India AI Impact csúcstalálkozón, és találkozik Narendra Modi miniszterelnökkel. A látogatás a két ország közötti stratégiai kapcsolatok mélyítésének jegyében zajlik - írta meg a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elhasalt a tulajváltás a nagy múltú angol csapatnál: volt futballsztár vette volna meg őket

Elhasalt a tulajváltás a nagy múltú angol csapatnál: volt futballsztár vette volna meg őket

Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 09:10
Soha - közölte Szijjártó Péter
2026. február 15. 08:52
Tombol a szél a Dunántúlon, kezdi kiütni a vonatközlekedést, térképen is mutatjuk
×
×
×
×