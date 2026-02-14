Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ha hagyjuk, hogy a "Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció" kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat - jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten. Orbán Viktor évértékelőjében azt mondta, Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A kormányfő kijelentette azt is: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába.

A Várkert Bazárban tartott huszonhetedik évértékelő beszédében Orbán Viktor arról is beszélt, a 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak.