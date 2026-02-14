ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelõ beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Infostart / MTI

Szombaton délben tartott évértékelő beszéldet a magyar miniszterelnök.

Ha hagyjuk, hogy a "Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció" kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat - jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten. Orbán Viktor évértékelőjében azt mondta, Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A kormányfő kijelentette azt is: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába.

A Várkert Bazárban tartott huszonhetedik évértékelő beszédében Orbán Viktor arról is beszélt, a 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak.

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Washington nem akar gyenge szövetségeseket – újabb üzenet Európának

Washington nem akar gyenge szövetségeseket – újabb üzenet Európának

A várakozásoknak, de még inkább az előzetes reményeknek megfelelően az országa és Európa közötti partnerség szükségességét hangsúlyozta a a müncheni biztonsági konferencián az Egyesült Államok külügyminisztere. Élesen bírálta ugyanakkor az ENSZ tevékenységét, és állást foglalt a Donald Trump elnök által létrehozott Béketanács mellett.
