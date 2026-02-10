ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.87
usd:
316.56
bux:
0
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: police.hu

Tizenkét év után megvan a golfütős gyilkos, magyar fejvadászok találták meg – videó

Infostart

A hatóságok Svájcban fogták el.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) azonosította a 2014-ben Debrecenben történt emberölés elkövetőjét, akit a magyar fejvadászoknak köszönhetően Svájcban fogtak el – írta a police.hu.

Az egész ország közvéleményét borzolta a hír, amikor 2014. július 21-én 17 óra körül a debreceni Poroszlay utca egyik társasházának harmadik emeleti lakásában holtan találtak egy 22 éves férfit. Már az elsődleges orvosszakértői vélemény is megállapította, hogy a sértett halálát idegenkezűség okozta. Később az is kiderült, hogy a tettes egy szúró-vágó eszközzel megszúrta, majd egy golfütővel, több alkalommal, nagy erővel fejen ütötte a férfit, ez vezetett az áldozat halálához. Az is hamar kiderült, hogy az elkövető a lakásból különféle értékeket tulajdonított el.

Az ügyben a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, emberölés miatt. A beszerzett adatok alapján a nyomozók megállapították, hogy a sértett édesanyjával közösen lakott egy lakásban, ahol rendszeresen értékesített kábítószert. Mivel a férfi marihuána árusításából szerzett bevételt, ezért ebben a körben kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezett. A helyi rendőrök haladéktalanul megkezdték a felderítést, és bár mindent megtettek az elkövető azonosítása érdekében, azonban évekig nem sikerült a gyilkos nyomára bukkanni, így az eljárást 2017 júliusában felfüggesztették.

Az országos rendőrfőkapitány 2019 januárjában a nyomozás folytatására a KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Életvédelmi Osztályát jelölte ki. A kiterjedt nyomozás során újabb bizonyítékok beszerzésével, illetve a már meglevő bizonyítékok elemzésével, nemzetközi együttműködés során beszerzett adatokkal, valamint újabb szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésével egyértelművé vált, hogy a bűncselekmény elkövetésével a 35 éves B. Renátó gyanúsítható. A debreceni férfiről kiderült, hogy külföldre távozott, és évek óta Nyugat-Európában él, ahol alkalmi munkákat végez, Magyarországra csak ritkán jár haza. A nyomozók azt is kiderítették, hogy

több országban folyt már ellene eljárás különböző bűncselekmények miatt.

A magyar hatóságok nemzetközi kapcsolatrendszeren keresztül igyekeztek megállapítani a férfi tartózkodási helyét, így előbb belföldi elfogatóparancsot, majd idén január elején európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

A fordulópont 2026 elején következett be. Körözés alapján, valamint az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül átadott információkat követően végül a svájci hatóságok január 27-én Olten településen fogták el a szökevényt, akit az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) közreműködésével február 6-án hoztak haza. A férfit – akinek a szállítását a KR rendészeti egysége biztosította – az ORFK BF NEBEK a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren adta át a KR NNI Célkörözési Osztály nyomozóinak.

B. Renátót a nyomozók meggyanúsították emberölés elkövetésével, amit a férfi tagadott. Kihallgatását követően a rendőrök bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Kezdőlap    Belföld    Tizenkét év után megvan a golfütős gyilkos, magyar fejvadászok találták meg – videó

gyilkosság

rendőrség

golfütő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zsigmond Gábor: az Attila-kiállítás a tudomány és az emlékezet párbeszéde

Zsigmond Gábor: az Attila-kiállítás a tudomány és az emlékezet párbeszéde
Két évet dolgoztak az Attila-kiállításon, ami a közelmúltban nyílt meg, és ahova 13 ország 64 múzeumából több mint 400 műtárgyat hoztak el – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának elnöke. Beszélt az állandó kiállítás megújításáról is, amit tavaly áprilisban kezdtek el és ami többszáz millió forintos beruházást igényel.
 

Zsigmond Gábor: visszakapják önállóságuk jó részét a Közgyűjteményi Központ múzeumai

Videón a futurisztikus kínai „űranyahajó”

Videón a futurisztikus kínai „űranyahajó”

Fesztávja közel 700 méter, hossza pedig eléri a 240 métert, a gyomrában pedig 88 harci gépet tud szállítani. Ha hinni lehet a most bemutatott terveknek, ez lesz Kína Luanniao nevű, futurisztikus „űrrepülőgép-hordozója”, amely pilóta nélküli vadászgépeket indíthatna a Föld légkörének pereméről.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell

OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell

Az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar tőzsdei sikersztorija az OTP volt, alig több mint három év alatt ötszöröződött az árfolyam. De vajon ez már a csúcs volt, vagy csak a történet közepe? Mit jelenthet az ukrajnai béke az OTP számára, hol jöhet a következő akvizíció, és mi lehet a bankcsoport következő nagy dobása? Ezekre a kérdésekre nem elemzői kommentekből, hanem első kézből keressük a választ Pataki Sándorral, az OTP befektetői kapcsolattartási vezetőjével a Portfolio Investment Day 2026-on. A konferencián emellett a régiós és nemzetközi részvények, a kriptopiacok, és a nyersanyagpiacok legnagyobb témái kerülnek fókuszba az aranytól és az ezüsttől az olajon át egészen a ritkaföldfémekig. Ha szeretnéd érteni, merre tartanak a piacok 2026-ban, ezt az eseményt nem érdemes kihagyni. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra büntetik a pedagógusokat, erre hivatkoznak

Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra büntetik a pedagógusokat, erre hivatkoznak

A pedagógusok év végi jutalmának megvonása korábbi fegyelmi ügyek miatt a PDSZ szerint jogsértő lehet, mivel ugyanazon cselekményért nem szabható ki kétszer is szankció.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

A video released by members of Congress shows Maxwell, the jailed associate of Jeffrey Epstein, refusing to answer questions about the late sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 08:14
Kiterjedt leállás van egy magyar nagybanknál
2026. február 10. 07:26
Budapestre jön az amerikai külügyminiszter, megvan a dátum is
×
×
×
×