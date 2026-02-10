Tizenkét év után megvan a golfütős gyilkos, magyar fejvadászok találták meg – videó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) azonosította a 2014-ben Debrecenben történt emberölés elkövetőjét, akit a magyar fejvadászoknak köszönhetően Svájcban fogtak el – írta a police.hu.

Az egész ország közvéleményét borzolta a hír, amikor 2014. július 21-én 17 óra körül a debreceni Poroszlay utca egyik társasházának harmadik emeleti lakásában holtan találtak egy 22 éves férfit. Már az elsődleges orvosszakértői vélemény is megállapította, hogy a sértett halálát idegenkezűség okozta. Később az is kiderült, hogy a tettes egy szúró-vágó eszközzel megszúrta, majd egy golfütővel, több alkalommal, nagy erővel fejen ütötte a férfit, ez vezetett az áldozat halálához. Az is hamar kiderült, hogy az elkövető a lakásból különféle értékeket tulajdonított el.

Az ügyben a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, emberölés miatt. A beszerzett adatok alapján a nyomozók megállapították, hogy a sértett édesanyjával közösen lakott egy lakásban, ahol rendszeresen értékesített kábítószert. Mivel a férfi marihuána árusításából szerzett bevételt, ezért ebben a körben kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezett. A helyi rendőrök haladéktalanul megkezdték a felderítést, és bár mindent megtettek az elkövető azonosítása érdekében, azonban évekig nem sikerült a gyilkos nyomára bukkanni, így az eljárást 2017 júliusában felfüggesztették.

Az országos rendőrfőkapitány 2019 januárjában a nyomozás folytatására a KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Életvédelmi Osztályát jelölte ki. A kiterjedt nyomozás során újabb bizonyítékok beszerzésével, illetve a már meglevő bizonyítékok elemzésével, nemzetközi együttműködés során beszerzett adatokkal, valamint újabb szakértői vizsgálatok eredményeinek összevetésével egyértelművé vált, hogy a bűncselekmény elkövetésével a 35 éves B. Renátó gyanúsítható. A debreceni férfiről kiderült, hogy külföldre távozott, és évek óta Nyugat-Európában él, ahol alkalmi munkákat végez, Magyarországra csak ritkán jár haza. A nyomozók azt is kiderítették, hogy

több országban folyt már ellene eljárás különböző bűncselekmények miatt.

A magyar hatóságok nemzetközi kapcsolatrendszeren keresztül igyekeztek megállapítani a férfi tartózkodási helyét, így előbb belföldi elfogatóparancsot, majd idén január elején európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

A fordulópont 2026 elején következett be. Körözés alapján, valamint az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül átadott információkat követően végül a svájci hatóságok január 27-én Olten településen fogták el a szökevényt, akit az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) közreműködésével február 6-án hoztak haza. A férfit – akinek a szállítását a KR rendészeti egysége biztosította – az ORFK BF NEBEK a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren adta át a KR NNI Célkörözési Osztály nyomozóinak.

B. Renátót a nyomozók meggyanúsították emberölés elkövetésével, amit a férfi tagadott. Kihallgatását követően a rendőrök bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.