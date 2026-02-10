ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 10. kedd
Nyitókép: Unsplash

Rejtélyes halat fogtak ki a magyar folyóból, évtizedek óta bujkálhatott

Infostart

Angolna akadt horogra a Sajó kazincbarcikai szakaszán. Annyira szokatlan volt a fogás a horgász számára, hogy a Haltani Társasághoz fordult.

A hvg.hu cikke szerint meg is erősítették a horgász megállapítását, hogy angolnáról van szó, amihez annyit fűztek hozzá, hogy az angolna „hosszú életű, rejtőzködő hal, a Sargasso-tengerben szaporodik. Mivel a Dunán a Vaskapu-erőművek megépülése óta

nem képesek a tengerből felúszni, feltehetően ez a példány is egy korábbi, akár évtizedekkel ezelőtti telepítésből származik”.

Angolnát telepítettek például a Balatonba is, de valóban hosszú évtizedekkel ezelőtt, utoljára 1991 tavaszán, de olyan jól érezték magukat, hogy még 2011-ben is rekordfogásról számolt be a Balatoni Halászati Zrt.

(Nyitóképünk illusztráció)

