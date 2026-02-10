Orbán Viktor: „Röviden ez úgy van, hogy idetelefonálnak Brüsszelből...”

Ha nem a nemzeti oldal alakít kormányt Magyarországon, akkor Ukrajnát beengedik az Európai Unióba – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A kormányfőt a Facebookon közzétett videóban arról kérdezték, hogy a Politico szerint ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, akkor Ukrajna EU-csatlakozása felgyorsul.

„Ha így lenne, ez történne” – reagált Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós tagsága tönkretenné a magyar mezőgazdaságot és a „magyar gazdaság mai pilléreit”.

„Aztán, hogy Európát is tönkreteszik, az nem az én bajom, hanem az európaiaké, mert ha meggyújtják a tetőt a saját fejük fölött, az ő dolguk, nekünk Magyarországgal kell foglalkoznunk” – tette hozzá.

Hangsúlyozta: nem lehet beengedni Ukrajnát az EU-ba, mert az Magyarország érdekeivel élesen szemben áll.

„Röviden ez úgy van, hogy idetelefonálnak Brüsszelből, és akkor azt fogja mondani a brüsszeli bábkormány, hogy: jawohl. Amikor engem hívnak, akkor azt szoktam mondani, hogy: nein, danke. Ez a különbség” – fogalmazott Orbán Viktor.