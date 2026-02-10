ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: „Röviden ez úgy van, hogy idetelefonálnak Brüsszelből...”

Infostart / MTI

A miniszterelnök egy Facebook-videóban magyarázta el, hogy szerinte mi a különbség a kormány maradása és távozása között.

Ha nem a nemzeti oldal alakít kormányt Magyarországon, akkor Ukrajnát beengedik az Európai Unióba – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A kormányfőt a Facebookon közzétett videóban arról kérdezték, hogy a Politico szerint ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, akkor Ukrajna EU-csatlakozása felgyorsul.

„Ha így lenne, ez történne” – reagált Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós tagsága tönkretenné a magyar mezőgazdaságot és a „magyar gazdaság mai pilléreit”.

„Aztán, hogy Európát is tönkreteszik, az nem az én bajom, hanem az európaiaké, mert ha meggyújtják a tetőt a saját fejük fölött, az ő dolguk, nekünk Magyarországgal kell foglalkoznunk” – tette hozzá.

Hangsúlyozta: nem lehet beengedni Ukrajnát az EU-ba, mert az Magyarország érdekeivel élesen szemben áll.

„Röviden ez úgy van, hogy idetelefonálnak Brüsszelből, és akkor azt fogja mondani a brüsszeli bábkormány, hogy: jawohl. Amikor engem hívnak, akkor azt szoktam mondani, hogy: nein, danke. Ez a különbség” – fogalmazott Orbán Viktor.

