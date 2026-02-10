Orbán Balázs: döntés született Ukrajna csatalakozásáról Magyarország feje fölött

„Megszületett a döntés Ukrajna csatlakozásáról Magyarország feje fölött – most már csak az a kérdés, hogy hagyjuk-e, hogy végrehajtsák és a magyarok elszenvedjék a következményeit” – reagált közösségi oldalán Orbán Balázs a fentiekre, amelyben bemutatták a Zelenszkij-tervet, amely arról szól, hogyan csatlakozhat Ukrajna már 2027-ben az Európai Unióhoz.

„Azzal mostanra mindannyian tisztában vagyunk, hogy ez mit jelentene: adóemeléseket és megszorításokat, hogy finanszírozni tudjuk az ukrán állam működését és a háborút, a Magyarországnak járó források Ukrajnába küldését, a magyar mezőgazdaság tönkretételét, és annak közvetlen és azonnali veszélyét, hogy a háború kiterjed ránk is” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A magyar érdeket szem előtt tartva erre az őrült tervre csak nemet lehet mondani – ahogy arról a Voks 2025 során a magyar emberek is döntöttek – hangsúlyozta, majd úgy folytatta, hogy Brüsszel és Kijev egy tervvel állt elő, annak ellenére, hogy tudják, hogy „amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig minden erejével azon lesz, hogy meggátolja ezt a végzetes döntést”.

Orbán Balázs kitért a Telenszkij-terv 3. pontjára, amely szerint Magyar Pétert kell hatalomra juttatni Magyarországon, „mert ő nem mondana nemet brüsszelnek”, majd hozzátette, hogy

„ezt nem mi mondjuk, hanem feketén fehéren leírja a brüsszeli Politico. Már nem is csinálnak belőle titkot”.

Az áprilisi választásokra kitérve úgy fogalmazott, hogy most a magyar emberek döntés alatt állnak. „El kell határozni, hogy április után Magyarországon egy nemzeti kormány legyen, amely a legerősebb politikai támadásokkal szemben is kiáll és képviseli a magyar érdeket, vagy egy olyan kormánya lesz az országnak, amely felé már most előre elvárásokat támaszt Brüsszel és Kijev” – zárta posztját a miniszterelnök politikai igazgatója.