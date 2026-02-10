Meglőtték a polgármestert, mentőhelikopter vitte a győri kórházba

Egy férfi gázpisztollyal tört be a nagyteveli polgármesteri hivatalba, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre – írja az InfoPápa. A lap úgy tudja, hogy a három lövésből kettő eltalálta a településvezetőt, akit mentőhelikopterrel szállítottak a győri kórházba.

Az egyik lövés Orbán Sándor fejét érhette, de állapota nem életveszélyes, a hivatal épületét saját lábán hagyta el. A lap szerint a rendőrség elfogta az elkövetőt, akit a hivatal munkatársai tartottak vissza az egyenruhások érkezéséig.

A helybéliek elmondása alapján az elkövető egy, a faluba néhány éve beköltözött idős férfi lehetett.

Az InfoPápának arról számoltak be, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett.