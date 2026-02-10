Bűnügyi felügyeletbe került a politikai aktivistákat zaklató férfi

A közleményben felidézték, hogy a férfi múlt pénteken egy politikai párt aláírásgyűjtő önkénteseivel szemben – politikai nézetkülönbsége miatt – támadólag, agresszívan, fenyegetőleg lépett fel, trágár módon és késeléssel fenyegette őket.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélyének megakadályozása érdekében a gyanúsított letartóztatását indítványozta, amit a bíróság el is rendelt. Továbbá rendelkezett arról is, hogy a kényszerintézkedés betartását nyomkövetővel kell ellenőrizni, mivel a gyanúsított büntetett előéletű, vele szemben büntetőeljárások is folyamatban vannak, és az előéletében olyan erőszakos bűncselekmények merültek fel, amelyeket a tág mozgási szabadsága révén tudott elkövetni.

A végzés nem végleges.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombaton közölte a Facebook-oldalán, hogy péntek este Budapesten késeléssel fenyegették és obszcén módon szidalmazták a párt női önkénteseit.