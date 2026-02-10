ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.12
usd:
317.84
bux:
130328.22
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Caucasian angry and aggressive man threatening with fist.
Nyitókép: Andranik Hakobyan/Getty Images

Bűnügyi felügyeletbe került a politikai aktivistákat zaklató férfi

Infostart / MTI

A Budai Központi Kerületi Bíróság négy hónapra – június 10-ig – elrendelte egy férfi bűnügyi felügyeletét, aki politikai aktivistákat zaklatott és fenyegetett késsel – közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya kedden az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy a férfi múlt pénteken egy politikai párt aláírásgyűjtő önkénteseivel szemben – politikai nézetkülönbsége miatt – támadólag, agresszívan, fenyegetőleg lépett fel, trágár módon és késeléssel fenyegette őket.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélyének megakadályozása érdekében a gyanúsított letartóztatását indítványozta, amit a bíróság el is rendelt. Továbbá rendelkezett arról is, hogy a kényszerintézkedés betartását nyomkövetővel kell ellenőrizni, mivel a gyanúsított büntetett előéletű, vele szemben büntetőeljárások is folyamatban vannak, és az előéletében olyan erőszakos bűncselekmények merültek fel, amelyeket a tág mozgási szabadsága révén tudott elkövetni.

A végzés nem végleges.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombaton közölte a Facebook-oldalán, hogy péntek este Budapesten késeléssel fenyegették és obszcén módon szidalmazták a párt női önkénteseit.

Kezdőlap    Belföld    Bűnügyi felügyeletbe került a politikai aktivistákat zaklató férfi

bíróság

fenyegetés

kés

aktivista

bűnügyi felügyelet

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben

A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben
Egy napon belül a Cadillac, a McLaren és az Aston Martin is bemutatta új versenyautóját, miközben Andrea Kimi Antonellinek közúti balesete volt San Marinóban. A januári, barcelonai bejáratás után szerdától már Bahreinben tesztelnek a csapatok. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elemezte az elmúlt időszak legfontosabb történéseit.
Rubio érkezik, Vance vagy Trump jöhet – Magyarics Tamás: nem véletlen az időzítés

Rubio érkezik, Vance vagy Trump jöhet – Magyarics Tamás: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián – február 15-én és 16-án Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet a kétoldalú és regionális érdekek megerősítéséről, egyebek mellett a globális konfliktusok rendezését célzó békefolyamatok iránti elkötelezettségről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerség elmélyítéséről. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen Magyarországra és Szlovákiába látogat.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ételrendelés: komoly szigorítást nyomott át a kormány

Ételrendelés: komoly szigorítást nyomott át a kormány

Közös nevezőre jutottak az állam és a legnagyobb kiszállítók annak érdekében, hogy a házhozszállítás szabályozottabbá, átláthatóbbá és a fogyasztók számára biztonságosabbá váljon. Az egyeztetések nyomán több területen is konkrét vállalások születtek, a kiskorúak védelmétől kezdve, a visszatérítéseken keresztül a vidéki kiszállítás feltételeinek javításáig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő sorsolást hirdetett a Tesco: indul a hajsza az aranyzsetonért, óriási a tét

Elképesztő sorsolást hirdetett a Tesco: indul a hajsza az aranyzsetonért, óriási a tét

A  TescoGlobal Zrt. Start a jövőért programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

The mother of the news anchor Savannah disappeared in the middle of night from her Tucson, Arizona, home and was last seen on 31 January.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 20:31
Leányfalura hajtott Orbán Viktor
2026. február 10. 19:47
Rákosrendezős bejelentést tett Karácsony Gergely
×
×
×
×