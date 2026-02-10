ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Ablakon át mentették a gyerekeket a meglőtt polgármester mellől

Infostart

Állítólag segélyt szeretett volna kapni az a férfi, aki az elutasítás miatt meglőtte a polgármestert Nagytevelen. A városháza épületében óvoda is működik, a gyerekeket az ablakon át mentették ki.

Egy férfi gázpisztollyal tört be a polgármesteri hivatalba, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre Nagytevelen.

Az InfoPápa.hu úgy tudja, a három lövésből kettő eltalálta. A sérült polgármestert mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba.

A rendőrség elfogta az elkövetőt, szemtanúk szerint a hivatal munkatársai tartották vissza a rendőrök megérkezéséig – írja a lap.

Az elkövető egy idősebb férfi, aki néhány évvel ezelőtt költözött a faluba. Többen arról számoltak be az Infopápa tudósítójának, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott, és képtelen történeteket mesélt a helyieknek, akik úgy tudják, segély kért a polgármestertől.

A kért pénzt nem kapta meg, ezért rántott fegyvert.

Az épületben működik a település óvodája is, a gyermekeket a lap szerint az ablakon keresztül menekítették ki.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a támadásról szóló hírt, későbbre ígértek tájékoztatást.

