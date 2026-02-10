ARÉNA - PODCASTOK
Asian doctor and an assistant in the operating room for surgical venous vascular surgery clinic in hospital.
Nyitókép: ake1150sb/Getty Images

A polgármester fejét fémhegyekkel „turbózott” gumilövedékek találták el

Infostart

Lapértesülés szerint fémtüskékkel „élesített” gumilövedékek voltak abban a fegyverben, amellyel fejbe lőtték Nagytevel polgármesterét.

Egy férfi gázpisztollyal tört be kedden a nagyteveli polgármesteri hivatalba, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre, akit helikopterrel kórházba vittek. Az épületben működik az óvoda is, a gyerekeket a lövések után az ablakon keresztül menekítették ki.

A rendőrség közleménye szerint egy 76 éves, Pápa környéki férfit vettek őrizetbe, akinek a nyomozás jelenlegi adatai szerint korábban voltak kényszerképzetei, valamint többször járt a polgármesternél, mert segélyt szeretett volna kapni.

Az ügyben emberölés kísérlete miatt folyik nyomozás.

Az Index helyszíni információi szerint három lövés érte a polgármestert. A mellkasáról lepattant a lövedék, viszont egy eltalálta az állkapcsát, egy másik a halántékát.

Hogy pontosan milyen eszközzel adta le a férfi lövést, ellentmondásosak a beszámolók: sima gázpisztolyról vagy egy átalakított, házi készítésű fegyverről lehet szó. A fegyverben gumilövedékek voltak, amelyekbe bitfejeket (éles csavarhúzó-végződéseket) erősíthetett az őrizetbe vett férfi.

A polgármestert a mentők Győrbe szállították. Az Index úgy tudja, hogy az egyik lövedéket már sikerült eltávolítani, viszont altatásos operációra is szükség van.

Helyi lakosoktól a lap megtudta, hogy a 76 éves férfivel eddig nem volt probléma a településen. A támadót a lövöldözés után bezárták az ott dolgozók az épületbe, így a rendőrök gyorsan elfogták.

A nyitókép illusztráció.

