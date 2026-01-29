Rezsistop – A Kormányinfón jönnek a bejelentések

2026.01.29. 10:29 Rezsistopkérdések... ...jönnek.

2026.01.29. 10:19 Rezsistop – további részletek Lantos Csaba: mindenkinek segítünk, aki vezetékes szolgáltatáson keresztül fűt. 674 lakás távfűtéses, 4 millió villanyfűtéses ügyfél van. Minden fogyasztó valamiféle mérővel rendelkezik, de ez évente egyszer van leolvasva. A nehézséget az okozza, hogy határozzuk meg a kedvezményt. Minden magyar háztartásra van jelleggörbénk, amely gázt használ. Március 15-ig van fűtési szezon, ekkor fogy el a fogyasztás 90 százaléka. Akinek megnőtt a fogyasztása, azért nőtt meg, mert hideg volt. A 30 százalékos fogyasztásbővülésből adunk 30 százalék kedvezményt. Mindenki tudja, mekkora volt a fogyasztása 2025-ben, ebből mindenki ki tudja számolni, mennyivel jár jobban, de ezt a kalkulációt közzé is fogjuk tenni. Az elszámolószámlát érvényesítjük a kedvezményt. Aki 2025-ben csak rezsivédett sávban fogyasztott, az mindenképpen alatta fog maradni. Mindenkinek fogyasztásarányos kedvezménye lesz. A jelleggörbe elárulja, hogy januárban 19, februárban 17 százalékot fogyasztunk körülbelül. A 2,7 millió gázszámlásból 1,7 millió átalányos, 674 ezer diktálós, a többi jelleggörbés. Mindenki meg fogja kapni a januárra vonatkozó kedvezményt. Ami a villanyosokra vonatkozik, ott nyilatkozatot kérünk az ügyféltől, hogy a gázra vagy a villanyra kéri-e a kedvezményt. 5,2 millió villanymérő van összesen, ezért is kell nyilatkozni. Az MVM honlapján lehet majd nyilatkozni. Ha nem nyilatkozik, és vegyesen fűt, gázra kapja a kedvezményt.

2026.01.29. 10:16 Rezsistop – részletek Gulyás Gergely: 30 százalékos mennyiségi többlet volt a gázból januárban. Azóta az idő jóval enyhébb. A januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezmény jön, a távhőnél is 30 százalékos a kedvezmény. Azoknak is segítenénk, akik villannyal fűtenek, akinek nincs gázfűtése, csak villany, annak kérnie kell a villanyszámla 30 százalékos kedvezményét. A kormány 50 milliárd forintnyit vállal át.

2026.01.29. 10:13 Beruházások Vitályos Eszter: indiai beruházás Mosonban és az Alföldön, 154 új munkahely jön létre. Csongrád-Csanád vármegyében üvegipari beruházás történik. Kunszigeten szintén új munkahelyek jönnek létre egy 6000 négyzetméteres gyártócsarnokhoz kapcsolódóan. Új bölcsőde Sajóörsön. Palotabozsokon belterületi útfelújításokat végeztek.

2026.01.29. 10:12 Szociális tűzifa Vitályos Eszter: a benyújtott igényeket az operatív törzs kielégíti március 15-ig.

2026.01.29. 10:11 Fegyverpénz – jön! Vitályos Eszter: január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt.

2026.01.29. 10:10 Az Európai Bíróság döntése – kannabisz Gulyás Gergely: kannabiszügyben a magyar szuverenitást sértő döntés született, a kannabisz átsorolását kötelezővé tévő ítélettel. A magyar alaptörvényből következik, hogy a droggal szemben zéró tolerancia van. A kormány úgy döntött, hogy az alaptörvény értelmezését kérelmezi az Alkotmánybíróságtól. Jogértelmezés zajlik a kormányban is.

2026.01.29. 10:06 Nemzeti petíció Gulyás Gergely: most zajlik a nemzeti petíció íveinek kézbesítése. Az EU miközben nem tudja a feladatait ellátni, Ukrajna támogatásán dolgozik. Most a külügyi tanácsülésen vesz részt Szijjártó Péter külügyminiszter, újabb igények vannak az asztalon Ukrajna részéről. Az EU elköteleződéseinek próbálunk ellentartani. Az ukránok 800 és 700 milliárd után most újabb összegekre tartanak igényt. Olyan mértékben finanszírozná Brüsszel Ukrajnát, ahogy soha egyetlen tagállamát sem. Tegyük egyértelművé, hogy Ukrajna az EU tagja nem lehet, az unió ezen is változtatni akar, ahogyan valaki bejuthat az EU-ba. Ezek a törekvések tönkreteszik és szétverik az Európai Uniót. Ukrajna NATO-tagsága sem stabilitást adna a térségnek. Mindenki töltse ki a nemzeti petíciót! Nem kívánjuk a háború költségeit kifizetni.