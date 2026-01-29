ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381
usd:
318.29
bux:
128321.47
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. december 10-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Rezsistop – A Kormányinfón jönnek a bejelentések

Infostart

A januári rezsiszámlákkal kapcsolatban tesz részletes bejelentéseket a kormány, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő pedig újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk – percre!

2026.01.29. 10:29

Rezsistopkérdések...

...jönnek.

2026.01.29. 10:19

Rezsistop – további részletek

Lantos Csaba: mindenkinek segítünk, aki vezetékes szolgáltatáson keresztül fűt. 674 lakás távfűtéses, 4 millió villanyfűtéses ügyfél van. Minden fogyasztó valamiféle mérővel rendelkezik, de ez évente egyszer van leolvasva. A nehézséget az okozza, hogy határozzuk meg a kedvezményt. Minden magyar háztartásra van jelleggörbénk, amely gázt használ. Március 15-ig van fűtési szezon, ekkor fogy el a fogyasztás 90 százaléka. Akinek megnőtt a fogyasztása, azért nőtt meg, mert hideg volt. A 30 százalékos fogyasztásbővülésből adunk 30 százalék kedvezményt. Mindenki tudja, mekkora volt a fogyasztása 2025-ben, ebből mindenki ki tudja számolni, mennyivel jár jobban, de ezt a kalkulációt közzé is fogjuk tenni. Az elszámolószámlát érvényesítjük a kedvezményt. Aki 2025-ben csak rezsivédett sávban fogyasztott, az mindenképpen alatta fog maradni. Mindenkinek fogyasztásarányos kedvezménye lesz. A jelleggörbe elárulja, hogy januárban 19, februárban 17 százalékot fogyasztunk körülbelül. A 2,7 millió gázszámlásból 1,7 millió átalányos, 674 ezer diktálós, a többi jelleggörbés. Mindenki meg fogja kapni a januárra vonatkozó kedvezményt. Ami a villanyosokra vonatkozik, ott nyilatkozatot kérünk az ügyféltől, hogy a gázra vagy a villanyra kéri-e a kedvezményt. 5,2 millió villanymérő van összesen, ezért is kell nyilatkozni. Az MVM honlapján lehet majd nyilatkozni. Ha nem nyilatkozik, és vegyesen fűt, gázra kapja a kedvezményt.

2026.01.29. 10:16

Rezsistop – részletek

Gulyás Gergely: 30 százalékos mennyiségi többlet volt a gázból januárban. Azóta az idő jóval enyhébb. A januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezmény jön, a távhőnél is 30 százalékos a kedvezmény. Azoknak is segítenénk, akik villannyal fűtenek, akinek nincs gázfűtése, csak villany, annak kérnie kell a villanyszámla 30 százalékos kedvezményét. A kormány 50 milliárd forintnyit vállal át.

2026.01.29. 10:13

Beruházások

Vitályos Eszter: indiai beruházás Mosonban és az Alföldön, 154 új munkahely jön létre. Csongrád-Csanád vármegyében üvegipari beruházás történik. Kunszigeten szintén új munkahelyek jönnek létre egy 6000 négyzetméteres gyártócsarnokhoz kapcsolódóan. Új bölcsőde Sajóörsön. Palotabozsokon belterületi útfelújításokat végeztek.

2026.01.29. 10:12

Szociális tűzifa

Vitályos Eszter: a benyújtott igényeket az operatív törzs kielégíti március 15-ig.

2026.01.29. 10:11

Fegyverpénz – jön!

Vitályos Eszter: január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt.

2026.01.29. 10:10

Az Európai Bíróság döntése – kannabisz

Gulyás Gergely: kannabiszügyben a magyar szuverenitást sértő döntés született, a kannabisz átsorolását kötelezővé tévő ítélettel. A magyar alaptörvényből következik, hogy a droggal szemben zéró tolerancia van. A kormány úgy döntött, hogy az alaptörvény értelmezését kérelmezi az Alkotmánybíróságtól. Jogértelmezés zajlik a kormányban is.

2026.01.29. 10:06

Nemzeti petíció

Gulyás Gergely: most zajlik a nemzeti petíció íveinek kézbesítése. Az EU miközben nem tudja a feladatait ellátni, Ukrajna támogatásán dolgozik. Most a külügyi tanácsülésen vesz részt Szijjártó Péter külügyminiszter, újabb igények vannak az asztalon Ukrajna részéről. Az EU elköteleződéseinek próbálunk ellentartani. Az ukránok 800 és 700 milliárd után most újabb összegekre tartanak igényt. Olyan mértékben finanszírozná Brüsszel Ukrajnát, ahogy soha egyetlen tagállamát sem. Tegyük egyértelművé, hogy Ukrajna az EU tagja nem lehet, az unió ezen is változtatni akar, ahogyan valaki bejuthat az EU-ba. Ezek a törekvések tönkreteszik és szétverik az Európai Uniót. Ukrajna NATO-tagsága sem stabilitást adna a térségnek. Mindenki töltse ki a nemzeti petíciót! Nem kívánjuk a háború költségeit kifizetni.

2026.01.29. 10:03

Kezdünk!

Kormányinfó indul! Gulyás Gergely a múlt heti Kormányinfón ígérte, hogy a januári rezsiszámlákkal kapcsolatos bejelentéseket tesznek a következő tájékoztatón, Lantos Csaba energiaügyi miniszter javaslatcsomagja alapján. Tartson velünk!

Kezdőlap    Belföld    Rezsistop – A Kormányinfón jönnek a bejelentések

kormányinfó

gulyás gergely

vitályos eszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rezsistop – A Kormányinfón jönnek a bejelentések

Rezsistop – A Kormányinfón jönnek a bejelentések

A januári rezsiszámlákkal kapcsolatban tesz részletes bejelentéseket a kormány, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő pedig újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk – percre!
A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

3 napos látogatásra Kínába érkezett Keir Starmer brit miniszterelnök. Ilyen magas szinten 8 éve nem találkozott egymással Kína és az Egyesült Királyság vezetése. Keir Starmer azonban szeretné helyrehozni a kapcsolatokat Pekinggel, hogy beindítsa országa gazdáságát – mondta az InfoRádióban Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vészharangot kongat az uniós kiberfőnök - "Masszívan vesztésre állunk"

Vészharangot kongat az uniós kiberfőnök - "Masszívan vesztésre állunk"

Az Európai Uniónak sürgősen újra kell gondolnia kiberbiztonsági védelmét, mert a támadások mennyisége és sebessége soha nem látott szintet ért el – erre figyelmeztetett Juhan Lepassaar, az uniós kiberügynökség (ENISA) ügyvezető igazgatója. Az elmúlt években súlyos kibertámadások bénítottak meg reptereket, zavartak meg választásokat és tettek működésképtelenné kórházakat is, ezért teljesen új alapokra helyezné az uniós felfogást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt

Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt

Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

The PM says progress has been made on whisky tariffs and visa-free travel to China, adding he raised the jailing of Jimmy Lai with Xi Jinping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 06:45
Téves pénzlevonás történhetett a népszerű bank ügyfeleinél
2026. január 29. 06:20
Útzár az M3-as autópályán baleset miatt
×
×
×
×