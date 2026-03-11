ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.93
usd:
330.14
bux:
124570
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Suzuki összeütközik az úton dolgozókat védő járművel az M7-es autópályán.
Nyitókép: MKIF Zrt.

Fékezés nélkül rohant bele egy autós az útfenntartók védőjárművébe – videó

Infostart

A baleset az M7-es autópályán történt. Az MKIF Zrt. felhívta a figyelmet, hogy az energiaelnyelő rendszer nemcsak az útfenntartókat védi, hanem az autósok életét is, hiszen egy ilyen eszközbe csapódni jóval kisebb kockázatot jelent, mintha egy jármű közvetlenül többtonnás teherautónak ütközne.

Újabb figyelemfelhívó videót tett közzé Facebook-oldalán az autópályákat üzemeltető MKIF Zrt. Ezúttal egy, az M7-es autópályán történt súlyos balesetről készült felvételt osztottak meg, ami nagyon tanulságos és intő példa lehet az autósok számára. A felvételen az látszik, hogy egy Suzuki a belső sávban haladva fékezés nélkül belehajt az úton dolgozókat védő járműbe.

Az autós akadálytalanul közelítette meg a munkaterületet biztosító teherautót, majd nekiütközött a jármű hátuljára szerelt ütközéselnyelő berendezésnek. Ez az úgynevezett TMA (Truck Mounted Attenuator), amely egy több mint 10 tonnás, háromtengelyes teherautóra szerelt energiaelnyelő rendszer.

Ez a berendezés munkavégzés közben éjjel-nappal védi az MKIF dolgozóit, továbbá adott esetben megmentheti az életét azoknak a közlekedőknek, akik karamboloznak.

Ez az egyszer használatos eszköz harmónikaszerűen gyűrődik össze, tompítva, elnyelve az ütközés sebességét, erejét, így esélyt adva arra, hogy az autóban utazók élve ússzák meg a becsapódást. Egy ilyen eszközbe belehajtani jóval kisebb kockázatot jelent, mintha egy jármű közvetlenül egy többtonnás teherautónak ütközne.

Az MKIF mostani posztjában felhívta a figyelmet, hogy a mozgó terelések és útfenntartási munkák előtt már kilométerekkel korábban változtatható jelzésképű táblák jelzik a sofőröknek, hol van munkaterület vagy építkezés. A munkaterület közelében pedig sebességkorlátozó táblák és villogó sárga fények jelzik a veszélyt. Ennek ellenére sok autós figyelmen kívül hagyja a jelzéseket, ami komoly kockázatot jelent az úton dolgozók számára.

Kezdőlap    Autó    Fékezés nélkül rohant bele egy autós az útfenntartók védőjárművébe – videó

m7-es autópálya

balesetveszély

teherautó

ütközéselnyelő

energiaelnyelő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Az InfoRádiót több hallgató is arról értesítette, hogy januárban és februárban sem postán, sem applikáción keresztül nem kaptak gázszámlát az MVM-től. Az érintettek azt állítják, hogy tájékoztatást sem kaptak az okokról.
 

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Átadták a Mol-INA kőolajfinomítóját Fiuméban

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

A Bayern lezárta az olaszok szezonbeli BL-szereplését, a visszavágó csak formalitás

A Bayern lezárta az olaszok szezonbeli BL-szereplését, a visszavágó csak formalitás

A Bayern München formalitássá tette az Atalanta elleni hazai visszavágót (6–1), az Atletico Madrid jelentős előnyt szerzett a Tottenham ellen (5–2), a Newcastle döntetlent játszott a Barcelonával szemben (1–1).
 

A Galatasaray megint legyőzte a Liverpoolt

Kylian Mbappé két tűz között

Operatív igazgató: nem kell a háborúk miatt elhalasztani a 2026-os labdarúgó vb-t

Léptek az ausztrál hatóságok az iráni női focicsapat öt tagjának ügyében

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától

Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától

A forint árfolyamát egész nap jelentős kilengések jellemezték, mostanra azonban érezhetően erősebb szintre került. A reggeli erősödés mögött elsősorban Donald Trump amerikai elnök hétfő esti, Iránnal kapcsolatos kijelentései álltak, később pedig az MNB devizatartalékait érintő döntés növelte meg a piaci volatilitást. Estére a forint is reagált arra a hírre, hogy az amerikai hírszerzés szerint Irán lépéseket tehet a Hormuzi-szoros aláaknázására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár

Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár

A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Meanwhile, the UAE says its air defence systems are responding to a "missile threat".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 04:12
Ki csinál ilyet? Szürreális jelenet az M1-esen – videó
2026. március 8. 06:26
Villámtöltéssel robbant egy e-autómárka
×
×