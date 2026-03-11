Fékezés nélkül rohant bele egy autós az útfenntartók védőjárművébe – videó

Újabb figyelemfelhívó videót tett közzé Facebook-oldalán az autópályákat üzemeltető MKIF Zrt. Ezúttal egy, az M7-es autópályán történt súlyos balesetről készült felvételt osztottak meg, ami nagyon tanulságos és intő példa lehet az autósok számára. A felvételen az látszik, hogy egy Suzuki a belső sávban haladva fékezés nélkül belehajt az úton dolgozókat védő járműbe.

Az autós akadálytalanul közelítette meg a munkaterületet biztosító teherautót, majd nekiütközött a jármű hátuljára szerelt ütközéselnyelő berendezésnek. Ez az úgynevezett TMA (Truck Mounted Attenuator), amely egy több mint 10 tonnás, háromtengelyes teherautóra szerelt energiaelnyelő rendszer.

Ez a berendezés munkavégzés közben éjjel-nappal védi az MKIF dolgozóit, továbbá adott esetben megmentheti az életét azoknak a közlekedőknek, akik karamboloznak.

Ez az egyszer használatos eszköz harmónikaszerűen gyűrődik össze, tompítva, elnyelve az ütközés sebességét, erejét, így esélyt adva arra, hogy az autóban utazók élve ússzák meg a becsapódást. Egy ilyen eszközbe belehajtani jóval kisebb kockázatot jelent, mintha egy jármű közvetlenül egy többtonnás teherautónak ütközne.

Az MKIF mostani posztjában felhívta a figyelmet, hogy a mozgó terelések és útfenntartási munkák előtt már kilométerekkel korábban változtatható jelzésképű táblák jelzik a sofőröknek, hol van munkaterület vagy építkezés. A munkaterület közelében pedig sebességkorlátozó táblák és villogó sárga fények jelzik a veszélyt. Ennek ellenére sok autós figyelmen kívül hagyja a jelzéseket, ami komoly kockázatot jelent az úton dolgozók számára.