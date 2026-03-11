Pezsgőbb lesz már az időjárás, léletkani határt léphetünk át – videó

Egyre inkább leépül az uralkodó anticiklon, kicsit pezsgőbb lesz az időjárás, egy tőlünk nyugatra húzódó ciklonok előoldalára kerülünk, záporok is kialakulhatnak, és ha így lesz, már nem teljesül a népi hiedelem, hogy 40 napig olyan idő lesz, mint március 10-én.

Ami biztos, hogy éjjel nyugodt idő volt, -1-6 fok közti mélypontokkal, de reggeltől gyorsan melegszik a levegő, alapvetően derült, fátyolfelhős ég alatt árnyékban 17-19 fok lesz, de átléphetjük a lélektaninak számító 20 fokos határt is, nyugaton, délen okozhatnak meglepetést a felhők, megdörrenhet az ég, megélénkül a délies szél.

A hőmérséklet marad ugyanez a következő egy hét során.

Részletek a HungaroMet videójában: