Ebzárlat jön, mutatjuk, hol

Az Agroinform cikke szerint szigorú korlátozások lépnek életbe az ország déli és keleti vármegyéiben: a veszettség elleni, március 28-án kezdődő védekezés miatt a kutyákat elzárva kell tartani, a legeltetést pedig felfüggesztik.

A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a veszettség gyanújának jelentése jogszabályban előírt kötelezettség, a megelőző intézkedések betartása pedig közös társadalmi érdek.

A vakcinázás kisrepülőgépekről történik, vakcinatartalmú csalétkek szórásával. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket.

Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe és az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható.

A korábbi évek eredményei szerint az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket. Hazánkban a veszettség fő terjesztője az itthon több mint ötvenezer egyedet számláló vörös róka. A betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, sőt az emberre is, ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig kifejezetten ajánlott.