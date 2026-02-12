Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Szerdán ülést tartott a kormány, a döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő beszélt a Kormányinfón csütörtökön.

A rezsistopról mindenki fog értesítést kapni, és aszerint kell eljárni, ami abban lesz leírva – mondta Gulyás Gergely

Aki gázfűtésre vagy távfűtésre veszi igénybe a rezsistopot, nem lesz tennivalója. Aki árammal fűt és arra kéri a januári rezsistopot, nyilatkoznia kell majd, ezt pedig

a kiküldött értesítőben rögzített eljárásnak megfelelően tudja megtenni

– mondta Gulyás Gergely.

A döntéssel a kormány a szokásosnál magasabb januári fűtésszámlák kifizetésében kíván segíteni a háztartásoknak. A kedvezményt – fűtési és számlázási módtól függően, eltérő technikai megoldásokkal – mindenki azonos feltételekkel kapja majd meg.

A januári rendkívüli hideg miatt a kormány úgy döntött: 30 százalék lesz a kedvezmény mértéke januárra vonatkozóan.

Magyarországon 2,9 millió gázzal, 4,9 millió árammal fűtő család van, és 694 ezer távfűtéses.