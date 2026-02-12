ARÉNA - PODCASTOK
Egy nő melegszik a radiátornál.
Nyitókép: Getty Images/Tatiana Meteleva

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Kormányinfón újabb információk hangzottak el a rezsistopról. Aki a gázfűtésre vagy a távfűtésre használja a kvótát, nem lesz tennivalója, aki áramra akarja érvényesíteni, annak nyilatkoznia kell majd, és most már azt is lehet tudni, hogyan.

Szerdán ülést tartott a kormány, a döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő beszélt a Kormányinfón csütörtökön.

A rezsistopról mindenki fog értesítést kapni, és aszerint kell eljárni, ami abban lesz leírva – mondta Gulyás Gergely

Aki gázfűtésre vagy távfűtésre veszi igénybe a rezsistopot, nem lesz tennivalója. Aki árammal fűt és arra kéri a januári rezsistopot, nyilatkoznia kell majd, ezt pedig

a kiküldött értesítőben rögzített eljárásnak megfelelően tudja megtenni

– mondta Gulyás Gergely.

A döntéssel a kormány a szokásosnál magasabb januári fűtésszámlák kifizetésében kíván segíteni a háztartásoknak. A kedvezményt – fűtési és számlázási módtól függően, eltérő technikai megoldásokkal – mindenki azonos feltételekkel kapja majd meg.

A januári rendkívüli hideg miatt a kormány úgy döntött: 30 százalék lesz a kedvezmény mértéke januárra vonatkozóan.

Van, ahol 30 százalékos árkedvezményt, van, ahol ugyanekkora mennyiségi kedvezményt adnak:

  • A januári gázfogyasztásból 30 százalékos mennyiségi kedvezményt ad a kormány.
  • A távhőnél 30 százalékos árkedvezmény lesz.
  • Az árammal fűtők kérhetik, hogy ne a gáz-, hanem a villanyszámlán kapják meg a mennyiségi kedvezményt – ezt mindenki maga döntheti el.
  • A fával fűtők is megkaphatják a 30 százalékos kedvezményt, méghozzá a villanyszámlában.

Magyarországon 2,9 millió gázzal, 4,9 millió árammal fűtő család van, és 694 ezer távfűtéses.

24 ÓRA
A hazai használtautó-piacon egyre inkább a középkategória válik meghatározóvá, a piac súlypontja a 2,5-10 millió forintos árkategóriák felé tolódik – derült ki egy, a KSH-val együttműködésben készített januári statisztikából.
Az árrésstopot május végéig meghosszabbítják, és értesítőt küldenek a rezsistopról, külön nyilatkozattal az áramalapú támogatást kérőknek – ismertette a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A sajtótájékoztatón elhangzó kérdések között szó volt a rendvédelmi igazgatási dolgozók egyszeri bruttó 400 ezres juttatásáról és a lehetséges további, inkább egyszeri „súlyozott” megoldásról, illetve az Otthon Start feltételeiről a hazaköltözők esetében. A gödi Samsung SDI ügyében Gulyás tagadta a titkosszolgálati vizsgálatot és kormányülési napirendet, ugyanakkor több hatósági bírságot említett, miközben külpolitikai fronton Rubio budapesti útját megerősítették, Donald Trump amerikai elnök esetleges látogatásáról pedig egyelőre nincs ígéret. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.

Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok működése ellehetetlenült.

A candlelit vigil was held on Wednesday night in the remote British Columbia town where six people were killed and dozens injured.

