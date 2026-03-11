ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.97
usd:
329.99
bux:
124570
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Öböl-menti országok és a Hormuzi-szoros.
Nyitókép: Getty Images / ActiveMedia

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

Infostart

A perzsa állam ellen indított háborúra válaszul Irán gyakorlatilag ellehetetlenítette Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok olajkivitelét.

Az iráni Forradalmi Gárda közölte: ha az Egyesült Államok és Izrael folytatja Irán elleni támadásait, teljesen elzárja a térségből induló olajszállításokat. A Perzsa-öbölből induló olajszállítmányok túlnyomó része a Hormuzi-szoroson keresztül jut ki a nyílt tengerre, ez a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. Itt halad át ugyanis a tengeri úton szállított kőolaj harmada.

A szállítások elmaradása leginkább az ázsiai országokat, elsősorban is Indiát, Kínát, Japánt és Dél-Koreát érinti.

A világ legnagyobb olajexportőre, a szaúdi Aramco arra figyelmeztetett, hogy a vízi út lezárása katasztrofális következményekkel járhat a globális olajpiac számára. A vállalat vezérigazgatója, Amin Nasszer szerint „minél tovább tart a fennakadás, annál súlyosabbak lesznek a világgazdaságra gyakorolt hatások”. Bár a múltban is előfordultak zavarok, ez messze a „legsúlyosabb válság”, amellyel a régió olaj- és gázipara valaha szembesült – fogalmazott.

Olajvezetékek az Arab-félszigeten. Jelmagyarázat: zöld vonal - működő vezeték, zöld pontok - lezárt olajvezeték.
Olajvezetékek az Arab-félszigeten. Jelmagyarázat: zöld vonal - működő vezeték, zöld pontok - lezárt olajvezeték.

Éppen a korábbi bizonytalanságok miatt Szaúd-Arábia – mint a világ legnagyobb olajexportőre – alaposan kibővítette a még 1982-ben épített kelet-nyugati olajvezetékének kapacitását. Ma már akár napi 7 millió hordónyit is lehet ezen a csövön eljuttatni a Perzsa-Öböl térségéből a Vörös-tenger partján lévő Janbu és Rabig kikötőjébe. Mivel ez nagyjából megegyezik a sivatagi királyság napi olajexportjának mennyiségével, első látásra megfelelő kerülőutat jelenthetne.

Csakhogy a szaúdi olajszállítások döntő részben Ázsiába irányulnak, ahova a legrövidebb tengeri útvonal mégiscsak a Hormuzi-szoroson keresztül vezet. De nem csak a hosszabb szállítás jelent gondot, hanem az is, hogy a hajóknak a Vörös-tengerről ki kell jutniuk az Indiai-óceánra és ehhez át kell haladniuk a Bab-el-Mandeb-szoroson, vagy ahogy a tengerészek hívják: Könnyek Kapuján. De ennek északi oldalán az a Jemen található, amelynek nagy részét az Irán által támogatott vallási szélsőségesek húszik uralják. Márpedig ők korábban már többször is rátámadtak szaúdi olajszállító hajókra, aminek az lett az eredménye, hogy az arab ország teljesen leállította a tankereit.

A másik gond a Petroline-nek is nevezett 1200 kilométer hosszú olajvezetékkel, hogy a húszik ezt is többször megtámadták Drónokkal mértek rá olyan csapásokat, amik miatt napokra le kellett állítani az olajszállítást. Így sem a vezetéken történő szállítás, sem pedig a hajózás nem elég biztonságos ahhoz, hogy kiválthassa a Hormuzi-szoroson keresztüli olajexportot.

Nincs sokkal jobb a helyzetben van a világ ötödik legnagyobb olajellátója, az Egyesült Arab Emirségek (EAE) sem. A 2012-től üzemelő Abu-Dzabi Nyersolajvezeték (Abu Dhabi Crude Oil Pipeline – ADCOP) ugyanis közel van Iránhoz, így a Forradalmi Gárda rakétákkal, vagy drónokkal bármikor lecsaphat rá. Ráadásul a kapacitása is csak napi 1,5-1,9 millió hordó, ami még a fele sem az ország teljes exportjának, ami nagyrészt ugyancsak a Hormuzi-szoroson keresztül bonyolódik.

A szaúdi és az abu-dzabi-i kivitel akadályozása súlyos helyzetet teremt Ázsiában. Nem csoda, hogy a vásárlók máris versengenek az olajért.

Pár napja Dél-Koreának sikerült lekötnie 6 millió hordónyit az Emírségek kiviteléből, ami azért létfontosságú, mert az ország teljes egészében behozatalra szorul. Enélkül a dél-koreai gazdaság gyakorlatilag összeomolna. Mindenesetre a drámaian beszűkült kínálat miatt rakétasebességgel emelkednek az üzemanyag árak Ázsiában is. Ezt pedig megsínyli majd az indiai és a kínai gazdaság is, ami aztán károsan hathat Európa gazdaságára.

Kezdőlap    Külföld    Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

szaúd-arábia

olajpiac

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Az InfoRádiót több hallgató is arról értesítette, hogy januárban és februárban sem postán, sem applikáción keresztül nem kaptak gázszámlát az MVM-től. Az érintettek azt állítják, hogy tájékoztatást sem kaptak az okokról.
 

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Átadták a Mol-INA kőolajfinomítóját Fiuméban

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

A Bayern lezárta az olaszok szezonbeli BL-szereplését, a visszavágó csak formalitás

A Bayern lezárta az olaszok szezonbeli BL-szereplését, a visszavágó csak formalitás

A Bayern München formalitássá tette az Atalanta elleni hazai visszavágót (6–1), az Atletico Madrid jelentős előnyt szerzett a Tottenham ellen (5–2), a Newcastle döntetlent játszott a Barcelonával szemben (1–1).
 

A Galatasaray megint legyőzte a Liverpoolt

Kylian Mbappé két tűz között

Operatív igazgató: nem kell a háborúk miatt elhalasztani a 2026-os labdarúgó vb-t

Léptek az ausztrál hatóságok az iráni női focicsapat öt tagjának ügyében

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Radikális fordulat érik a NATO egyik legerősebb országában – Elkészült a kockázatos mesterterv, váratlan fordulat lehet a vége

Radikális fordulat érik a NATO egyik legerősebb országában – Elkészült a kockázatos mesterterv, váratlan fordulat lehet a vége

Bár még több mint másfél év van hátra a következő lengyel parlamenti választásokig, a vezető ellenzéki erő, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) szombaton megnevezte miniszterelnök-jelöltjét a keményvonalasként ismert volt oktatási miniszter, Przemysław Czarnek személyében. A PiS elnöke, Jarosław Kaczyński döntése a jelenlegi belpolitikai helyzetre adott stratégiai válasz, a párt támogatottsága ugyanis folyamatosan csökken, a szélsőjobboldali erőké viszont nő, Czarnek jelölésével pedig egyrészt szavazókat remélhetnek visszacsábítani, másrészt szabad vegyértékeket hoznak létre egy esetleges későbbi jobboldali koalíció számára. A stratégia azonban kockázatokat is hordoz, és akár Donald Tusk miniszterelnök kezére is játszhat, akinek a jelenlegi népszerűségi viszonyok mellett nem látszik esélye a 2027-es újrázásra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten

Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten

Több támogatási programot is elindított a társasházak számára az egyik fővárosi önkormányzat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Meanwhile, the UAE says its air defence systems are responding to a "missile threat".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 04:00
Tragédiába fulladt a diákcsíny, meghalt a tanár – videó
2026. március 11. 03:40
Különös veszélye tárul fel a mesterséges intelligenciának
×
×