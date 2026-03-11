ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.93
usd:
330.06
bux:
124570
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
férfi okostelefon
Nyitókép: Unsplash/engin akyurt

Kulcsfontosságú levelet küld a NAV, minden autós megkapja

Infostart

Március 10-től folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadó-határozatok. A több mint 3,5 millió érintett közül elsőként azok kapnak értesítést, akik letöltötték a NAV-Mobilt. A befizetési határidő április 15.

A határozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikusan (cégkapura, vagy tárhelyre) küldi mindenkinek, aki regisztrált az ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Aki nem, az postán kapja meg a papírokat. A postai kézbesítések keddtől indulnak, az elektronikus levelek érkezése a tárhelyre pedig március 16-tól várható.

Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, a GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes.

A NAV ajánlja saját gépjárműadó-kalkulátorának használatát, ezzel már most – akár a határozatok megérkezése előtt – kiszámítható a fizetendő összeg.

A gépjárműadót egy összegben, április 15-ig kell befizetni.

Az adóhatóság közölte: eddig egymillióan töltötték le az adóhivatal népszerű mobilalkalmazását, a NAV-Mobilt, ezen intézhető a legegyszerűbben a gépjárműadó. Az applikációban ugyanis, amint a határozat megérkezett a tárhelyre, azonnal megjelenik a fizetendő adó, ami néhány kattintással rögtön rendezhető is.

Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztrációval rendelkezők a tárhelyre érkezett határozatban szereplő link használatával is pillanatok alatt befizethetik a gépjárműadót.

A NAV Ügyfélportálján keresztül bankkártyával is rendezhető az adófizetés, valamint banki utalással a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára is befizethető az összeg. Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban.

Aki nem tudja másképp megoldani,

csekket igényelhet telefonon

a NAV Infóvonalán (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1) 461-1819 hívószám, 3-as menüpont).

Magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak – amennyiben nem tudják azonnal, egyösszegben megfizetni a gépjárműadót – érdemes kihasználniuk az egyszerű, legfeljebb öthavi, pótlékmentes, automatikusan járó részletfizetési kedvezményt, amely a NAV-Mobil alkalmazásban néhány kattintással kérhető 2026. június 30-ig – emelték ki.

A gépjárműadó számításának, befizetésének részletes szabályairól, a mentességekről szintén a NAV honlapján, a 95-ös számú információs füzetből lehet tájékozódni.

Kezdőlap    Belföld    Kulcsfontosságú levelet küld a NAV, minden autós megkapja

nav

határozat

gépjárműadó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Az InfoRádiót több hallgató is arról értesítette, hogy januárban és februárban sem postán, sem applikáción keresztül nem kaptak gázszámlát az MVM-től. Az érintettek azt állítják, hogy tájékoztatást sem kaptak az okokról.
 

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Átadták a Mol-INA kőolajfinomítóját Fiuméban

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

A Bayern lezárta az olaszok szezonbeli BL-szereplését, a visszavágó csak formalitás

A Bayern lezárta az olaszok szezonbeli BL-szereplését, a visszavágó csak formalitás

A Bayern München formalitássá tette az Atalanta elleni hazai visszavágót (6–1), az Atletico Madrid jelentős előnyt szerzett a Tottenham ellen (5–2), a Newcastle döntetlent játszott a Barcelonával szemben (1–1).
 

A Galatasaray megint legyőzte a Liverpoolt

Kylian Mbappé két tűz között

Operatív igazgató: nem kell a háborúk miatt elhalasztani a 2026-os labdarúgó vb-t

Léptek az ausztrál hatóságok az iráni női focicsapat öt tagjának ügyében

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától

Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától

A forint árfolyamát egész nap jelentős kilengések jellemezték, mostanra azonban érezhetően erősebb szintre került. A reggeli erősödés mögött elsősorban Donald Trump amerikai elnök hétfő esti, Iránnal kapcsolatos kijelentései álltak, később pedig az MNB devizatartalékait érintő döntés növelte meg a piaci volatilitást. Estére a forint is reagált arra a hírre, hogy az amerikai hírszerzés szerint Irán lépéseket tehet a Hormuzi-szoros aláaknázására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?

Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?

A közel-keleti konfliktus napok alatt felborította a globális légiipart: járatok tűntek el, útvonalak hosszabbodtak meg órákkal, és a kerozin ára két hónap alatt gyakorlatilag megduplázódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Meanwhile, the UAE says its air defence systems are responding to a "missile threat".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 05:30
Ilyennek szeretnénk látni a jövőben a Balatont
2026. március 11. 05:15
Segély is járhat a nyugdíj előtt, ezek a feltételek
×
×