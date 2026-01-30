ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 30. péntek
Analog electricity meter for households.
Nyitókép: Torsten Asmus/Getty Images

Bejelentés – máris kiterjesztik a rezsistopot: a fával fűtők villanyszámla-kedvezményt kapnak

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

A fával fűtők is részt vehetnek a januári rezsistopban – jelentette be Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban. És itt már nem is csak az ingyenes tűzifáról van szó, hanem a villanyszámláról is.

A kormány több intézkedést is hozott a fával fűtők számára a hideg időjárás miatt.

Mint Nagy István agrárminiszter Facebook-videójából kiderül, akik krízisben voltak, rászorulók, elfogyott a fájuk, azoknak azonnali segítséget nyújtott a kormány, hiszen a honvédség, a katasztrófavédelem, az erdészeti munkatársak azonnal szállítottak számukra annyi fát, hogy legyen tüzelőjük, nehogy bajba kerülhessenek.

„Az operatív törzs döntése értelmében ezek az intézkedések a leggyorsabban megszülettek. Aztán a kormány döntött arról, hogy előre hozza a szociális tűzifaigénylés beadási lehetőségét, hogy aki rászoruló, az időben hozzá tudjon jutni ahhoz a fához, amivel a túlhasználatot pótolni tudja. Mindenki számára lehetővé tette a kormány, aki fával tüzel, függetlenül attól, hogy 5000 fő alatti vagy nagyobb településen lakik, az az önkormányzatnál bejelenthette ennek az igényét” – részletezte.

A kormány döntése értelmében, mint mondta, minden egyes köbméter igényt, amit beadtak a 2175 önkormányzathoz – 180 517 köbméternyi fára –, március 15-ig leszállítanak, és az állami erdészetek ezt az igényt kielégítik a lakosságnak.

Nagy István új döntésként pedig azt is bejelentette, hogy

a fával fűtők is megkaphatják a 30 százalékos kedvezményt, méghozzá a villanyszámlában.

„Aki nem fűt gázzal, nem távfűtött lakásban él, annak is jogosultsága van arra, hogy az energiatöbbletét, amely átlagosan mintegy 30 százalék, jóvá tudják írni. Úgyhogy aki fával tüzel, a villany használatán keresztül is élni tud a kormányzati támogatás lehetőségével.”

Figyelmeztetett: a gázzal fűtők és a távfűtést használók, de a villannyal fűtők is hozzájuthatnak ahhoz a támogatáshoz, amely rendkívül hideg januári hónapban az energiahasználatukat 30 százalékkal meghaladta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

A fával fűtők is részt vehetnek a januári rezsistopban – jelentette be Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban. És itt már nem is csak az ingyenes tűzifáról van szó, hanem a villanyszámláról is.
 

