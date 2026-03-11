ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda Szilárd
A Budapesti Közlekedési Központ március 11-én megkezdi a Pay&GO bankkártyás fizetési pilotrendszer kiterjesztéséhez szükséges, új jegyérvényesítő készülékek telepítését a fővárosi metróhálózaton. A munkálatok várhatóan négy hétig tartanak. A Pay&GO szolgáltatás április közepétől minden metróvonalon elérhetővé válik.
Nyitókép: BKK

Óriási változás a budapesti metróközlekedésben

A Budapest Pay&GO fizetési rendszer lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik, nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető.

A Budapest Pay&GO fizetési rendszer lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik, nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető.

A bankkártya egyben az utazási jogosultság igazolására is szolgál, amelyet az ellenőrök készülékei képesek ellenőrizni a Pay&GO rendszerben történt vásárlás alapján. A hamarosan minden metróvonalon megjelenő Pay&GO fizetési lehetőség ma már nemzetközi szabványnak számít: világszerte több száz nagyváros alkalmazza – olvasható a BKK oldalán.

A metróvonalakra történő pilot kiterjesztéséhez szükséges telepítési munkákat a BKK megbízásából a BKV és a BKK szakembereivel együttműködésben alvállalkozó végzi. A szerelési feladatokra jellemzően napközben kerül sor. A telepítés március 11-én, szerdán indul, és várhatóan mintegy négy hét alatt zajlik le. A munkálatok a metróvonalakon ütemezetten haladnak:

elsőként az M2-es, ezt követően az M4-es, majd az M3-as metró állomásain jelennek meg az új validátorok, amelyek április közepéig inaktívak maradnak, így azokon nem lehet jegyet vásárolni és érvényesíteni.

Egy-egy állomáson jellemzően 2–5 új készüléket telepítenek, miközben a meglévő jegyérvényesítők egy része továbbra is elérhető marad. Így az utasok a megszokott módon is érvényesíthetik papíralapú jegyeiket.

A Pay&GO-validátorok telepítésével párhuzamosan, március 9. és április 1. között leszerelik a metróállomásokon korábban telepített, BudapestGO-ban vásárolt jegyek érvényesítéséhez használt NFC olvasókat is.

Mint olvasható, a Pay&GO rendszer teljes körű bevezetése egy nagyobb léptékű fejlesztési folyamat része: a Fővárosi Közgyűlés 2026 februárjában támogatta a budapesti elektronikus jegyrendszer koncepcióját, így a BKK elindíthatja az ehhez szükséges közbeszerzési eljárást. A most kiterjesztett pilot rendszer jegyvásárlást tesz lehetővé, a későbbiekben megvalósuló teljes körű Pay&GO elektronikusjegy-szolgáltatás viszont

nemcsak az alkalmi utazók, hanem a rendszeresen közösségi közlekedést használók számára is többféle terméktípust – például bérleteket és kedvezményes konstrukciókat – kínál majd,

továbbá az alkalmi utazások során lehetővé teszi majd a költési limitek – például napi vagy heti limitek – beállítását is. A tervek szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet.

