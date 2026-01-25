ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Halálos zuhanás a kilencedikről

Infostart

Vasárnap délelőtt halálos tragédia történt Szombathelyen, a Hunyadi úti lakótelepen. Egy férfi életét vesztette, miután kizuhant egy társasház emeletéről; a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

A déli órákban nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek és a rendőrségi kötelékek a Hunyadi utca egyik kilencemeletes épületéhez - írja a vaol.hu.

A helyszíni információk szerint egy férfi az épület egyik felsőbb szintjéről zuhant a földre. A kiérkező mentősök azonnal megkezdték az ellátást, azonban a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

A bűnügyi helyszínelők a parkoló területén felállított sátor alatt végezték el a szükséges nyomrögzítést és vizsgálatokat. A területet a hatóságok az intézkedés idejére kordonnal zárták le.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kezdőlap    Belföld    Halálos zuhanás a kilencedikről

halál

szombathely

öngyilkos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Boczkó Gábor: a doppingvétségből visszatérő Kun Anna lehet az olimpiai kulcs

Boczkó Gábor: a doppingvétségből visszatérő Kun Anna lehet az olimpiai kulcs
Eltiltása után tavasszal visszatérhet a párbajtőrvívó Kun Anna. A versenyző két éve a holléti nyilvántartása miatt kapott büntetést, így hiába lett volna éremesélyes, lemaradt a párizsi olimpiáról. Boczkó Gábor szövetségi kapitány szerint a magyar csapatban is komoly szerepe lehet, és a kvótaszerzést is segítheti a 2028-as Los Angeles-i játékokra.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riasztó figyelmeztetés érkezett a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártójától

Riasztó figyelmeztetés érkezett a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártójától

Az Airbus vezérigazgatója szerint a vállalatnak gyorsan alkalmazkodnia kell az erősödő geopolitikai kockázatokhoz, miután az amerikai protekcionizmus és az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek tavaly jelentős logisztikai és pénzügyi károkat okoztak a cégnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz

Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz

Ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat az elmúlt napokban a Pénzcentrumon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minnesota governor tells Trump to pull agents out of state as family of killed man ask for 'truth'

Minnesota governor tells Trump to pull agents out of state as family of killed man ask for 'truth'

Federal authorities say Alex Pretti was a "domestic terrorist", but a witness says "he was just yelling at the agents".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 18:40
Ez volt a hatos lottó vasárnap
2026. január 25. 16:27
Életveszélyre figyelmeztetik az embereket
×
×
×
×