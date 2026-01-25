Halálos zuhanás a kilencedikről

A déli órákban nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek és a rendőrségi kötelékek a Hunyadi utca egyik kilencemeletes épületéhez - írja a vaol.hu.

A helyszíni információk szerint egy férfi az épület egyik felsőbb szintjéről zuhant a földre. A kiérkező mentősök azonnal megkezdték az ellátást, azonban a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

A bűnügyi helyszínelők a parkoló területén felállított sátor alatt végezték el a szükséges nyomrögzítést és vizsgálatokat. A területet a hatóságok az intézkedés idejére kordonnal zárták le.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!