Újabb párt jelentette be, hogy nem indul tavasszal

A héten Gattyán György jelentette be, hogy a Megoldás Mozgalom nem indul a 2026-os parlamenti választásokon, a hétvége pedig azzal kezdődött, hogy Vona Gábor pártja, a Második Reformkor évadnyitóján közölte: nem állnak rajthoz.

Jelöltjei és listája sem lesz a pártnak.

A párt azonban nem szünteti be működését, hosszú távú céljai vannak.

Vona Gábor a döntés kapcsán, mint az Index összefoglalójából kiderül, úgy fogalmazott, „hiába van nagyszerű programunk, hiába vannak nagyszerű jelöltjeink, hiába van elszántságunk, jövőképünk, mindenünk, ami egy normális országban, választáson elegendő kellene, hogy legyen, de szembesülnünk kell azzal, hogy ez nem egy normális ország és nem egy normális választás”.