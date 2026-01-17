ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Vona Gábor

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul tavasszal

Infostart

Vona Gábor szerint ez nem egy normális ország és nem egy normális választás lesz.

A héten Gattyán György jelentette be, hogy a Megoldás Mozgalom nem indul a 2026-os parlamenti választásokon, a hétvége pedig azzal kezdődött, hogy Vona Gábor pártja, a Második Reformkor évadnyitóján közölte: nem állnak rajthoz.

Jelöltjei és listája sem lesz a pártnak.

A párt azonban nem szünteti be működését, hosszú távú céljai vannak.

Vona Gábor a döntés kapcsán, mint az Index összefoglalójából kiderül, úgy fogalmazott, „hiába van nagyszerű programunk, hiába vannak nagyszerű jelöltjeink, hiába van elszántságunk, jövőképünk, mindenünk, ami egy normális országban, választáson elegendő kellene, hogy legyen, de szembesülnünk kell azzal, hogy ez nem egy normális ország és nem egy normális választás”.

Kezdőlap    Belföld    Újabb párt jelentette be, hogy nem indul tavasszal

vona gábor

második reformkor alapítvány

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Meglepő kanyarok a magyarországi alkoholfogyasztási szokásokban

Meglepő kanyarok a magyarországi alkoholfogyasztási szokásokban
A közelmúlt válságidőszakában a pénzügyi stressz és a státusz-orientáció növelte leginkább az alkoholfogyasztást, a pandémia időszakában ugyanakkor nem indult általános alkoholfogyasztási hullám Magyarországon – derült ki egy most megjelent kutatásból. Az InfoRádió a felmérésről Fertő Imrét, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát kérdezte.
Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Az elnök Washingtonból távozva a repülőtéren újságírók előtt kifejtette, hogy a kiterjedt amerikai katonai beruházások révén megcélzott amerikai rakétavédelmi pajzs, az „Aranykupola" (Golden Dome) kiépítése szempontjából is fontos szerepet kapna Grönland. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kérdésről tárgyalások vannak a NATO-val is.
 

Grönland inkább Izland, mint Amerikai Virgin-szigetek

Az amerikaiak 75 százaléka nem támogatja Grönland bekebelezését - közölte az egyik republikánus szenátor

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeroppan Európa a brutális teher alatt – a jóléti állam forog kockán?

Összeroppan Európa a brutális teher alatt – a jóléti állam forog kockán?

Égető nyugdíjproblémával küzd Európa gazdasága, de a politikusok nemigen vállalják fel a felelősségteljes döntésekkel együtt járó népszerűtlenséget, inkább elodázzák a problémák megoldását – vezeti le egy friss, széles kitekintésű nyugdíjelemzés, amelyet a Financial Times hasábjain publikáltak a szerzők. Az alapprobléma lényege, hogy a 19-20. században létrejött nyugdíjrendszerek egészen más demográfiai helyzetben és más ellátási színvonalon működtek, mint a belőlük kifejlődött, ma már országonként akár több tízmillió ember elsődleges bevételi forrását biztosító modern nyugdíjrendszerek. Megoldást jelenthetne egy elsődlegesen tőkefedezeti pilléren nyugvó nyugdíjrendszerre való áttérés, amint azt Kanada sikeres példája mutatja, de Európában ennek most nincs politikai realitása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló: több tucatnyi gyógyszerhatóanyagot mutattak ki a Kis-Balatonban

Sokkoló: több tucatnyi gyógyszerhatóanyagot mutattak ki a Kis-Balatonban

Hazai kutatók kimutatták, hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer jelentős szerepet játszik abban, hogy a Balatonba ne kerüljenek gyógyszerhatóanyagok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

The former UK prime minister and US secretary of state will sit on the "founding executive board", the White House says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 10:58
„A magyar Jockey Ewing” leigazolását jelentette be Magyar Péter
2026. január 17. 10:02
Meglepő kanyarok a magyarországi alkoholfogyasztási szokásokban
×
×
×
×