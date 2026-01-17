ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
konyha gázsütő vízforraló teafőző
Nyitókép: Pixabay

Minden létező eszközével fűtött, belehalt

Infostart

A IV. kerületi, Reviczky utcai helyszínre péntek este riasztották a tűzoltókat, miután a társasházi lakásban élő idős nő nem adott életjelet magáról

Feltehetőleg szén-monoxid-mérgezésben vesztette életét egy idős nő Budapesten – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton.

Dóka Imre tájékoztatása szerint a IV. kerületi, Reviczky utcai helyszínre péntek este riasztották a tűzoltókat, miután a társasházi lakásban élő idős nő nem adott életjelet magáról. Az ingatlanba bejutva megtalálták a lakót, akinek az életén már nem lehetett segíteni. A konyhában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt, a tűzoltók a lakás átszellőztetését követően is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek – tette hozzá a helyettes szóvivő.

Jelezte: nem zárható ki, hogy szén-monoxid-mérgezés történt, de az eset körülményeit még vizsgálják.

Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy egy köbméter gáz tökéletes elégéséhez mintegy tíz köbméter levegőre van szükség, ezért fontos a megfelelő levegő-utánpótlás a hasonló tragédiák elkerüléséért. Ahol zárt térben nyílt láng ég, ott állandó és automatikus szellőzésről kell gondoskodni, emellett érdemes évente egyszer ellenőriztetni a fűtőeszközöket, vízmelegítőket, valamint

szén-monoxid-érzékelőt

is beszerezni – húzta alá.

Kezdőlap    Belföld    Minden létező eszközével fűtött, belehalt

szén-monoxid-mérgezés

okf

tél

dóka imre

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről
DPK

Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről
Miskolcon a digitális polgári körök gyűlésének vendége volt Orbán Viktor. Az esemény leginkább kérdezz-felelek formában zajlott, a megjelentek kérdezhettek a pártelnök-miniszterelnöktől. A Tisza Pártot és a DK-t a háborúfenntartók közé igyekvő pártoknak nevezte, a városiakat pedig kérte, döntsék el, hogy egy nagy ipari beruházást szeretnének, vagy több kisebbet, és ha eldöntötték, akkor áll rendelkezésre. Bejelentette, hamarosan 900 ezer forint lesz az átlagos tanárbér. Kijelentette, a Benes-dekrétumok ügyét rendbe kell tenni, a joghátrányt szenvedők segítséget fognak kapni. Jelezte, a Kassa-Miskolc gyorsvasút beleilleszkedne a kormány nemzetstratégiájába. Orbán Viktor felsorolta nagy terveit is, megnevezte közülük a legnagyobbat. Tényként jelentette ki, hogy Nyugat-Európa vezetői háborúba fognak menni.
 

A volt lengyel kormányfő a magyar választások brüsszeli manipulálásáról beszél

Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok

Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok

A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok is várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton.
 

Vigyázat, a következő napokban veszélyessé válhat a Balaton jege

Kemény fordulatot vesz az időjárás

Az ónos eső nem kíméli az Aggteleki Nemzeti Park barlangjait sem

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

Megduplázódott a Balaton, mutatjuk

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Látványosan megbolygatják Magyarország időjárását a hegyek

Látványosan megbolygatják Magyarország időjárását a hegyek

A Kárpát-medencét kelet felől egyre kiterjedtebb, fagyos légtömeg árasztja el, amely vasárnapra az ország egészét eléri. A kontinentális eredetű hideg levegő beáramlását a Kárpátok jelentősen módosítják, ezért az áramlás két jól körülhatárolható útvonalon keresztül zajlik -  olvasható a HungaroMet Facebook-posztjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria

Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria

Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran supreme leader blames US for deadly protests

Iran supreme leader blames US for deadly protests

Ayatollah Ali Khamenei alleges the US instigated recent unrest in which thousands have been killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 13:49
Itt a legdrágább most a jó levegő, a tüdőnkkel fizetünk – térkép
2026. január 17. 13:10
Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről
×
×
×
×