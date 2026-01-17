Az ónos eső nem kíméli az Aggteleki Nemzeti Park barlangjait sem

A kialakult időjárási viszonyok miatt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága pénteken közleményt adott ki.

Mint írják: felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a lehullott jelentős mennyiségű ónos eső miatt az utak fokozottan csúszásveszélyesek. A kialakult helyzet miatt a mai napon (2026. január 16-án) az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságon az ügyintézés szünetel – tájékoztattak weboldalukon és a közösségi portálon.

A barlangok, a bemutatóhelyek is zárva tartanak – közölték.

Mint fogalmaznak, kollégáik a jégmentesítést megkezdték.