Cseppkőképződmények a Baradla barlangban a Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és a Szlovák karszt Világörökség barlangjaiban című projekt ünnepélyes zárórendezvényének napján Aggteleken 2021. július 1-jén. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala közös, határon átnyúló projektje 1,616 millió euró (mintegy 568 millió forint) vissza nem térítendő támogatásban részesült az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében kiírt pályázati forrásból. A projekt 2017 novembere és 2021 júliusa között valósult meg.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Az ónos eső nem kíméli az Aggteleki Nemzeti Park barlangjait sem

Infostart

Az ónos eső okozta csúszásveszély miatt döntöttek az ideiglenes zárva tartás mellett.

A kialakult időjárási viszonyok miatt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága pénteken közleményt adott ki.

Mint írják: felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a lehullott jelentős mennyiségű ónos eső miatt az utak fokozottan csúszásveszélyesek. A kialakult helyzet miatt a mai napon (2026. január 16-án) az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságon az ügyintézés szünetel – tájékoztattak weboldalukon és a közösségi portálon.

A barlangok, a bemutatóhelyek is zárva tartanak – közölték.

Mint fogalmaznak, kollégáik a jégmentesítést megkezdték.

