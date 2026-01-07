Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak a lakosságtól az operatív törzsnek

Az eddigi 5-10 centis hótakaróra újabb 10, helyenként 20-25 centi hó érkezett, az ország túlnyomó részén 10-30 centiméter vastag hótakaró alakult ki. Keleten most is havazhat, délután-este a déli, délkeleti országrészre újabb havazáshullám érkezik – ismertette a HungaroMet által előrejelzett körülményeket Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Az operatív törzs ülésén elhangzott: elzárt település nincs, az alapvető gyógyszerek, élelmiszerek mindenhol rendelkezésre állnak. A lakosság ellátása folyamatos. Egyetlen lezárt útszakasz van, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Gesztelynél egy négy számjegyű útszakasz nem járható.

Szajolban kedden csőtörés volt, néhány óráig nem volt víz. Szegeden és Bordányban 2000 helyen nem volt áram, a szolgáltatás reggelre helyreállt. Sándorfalván 205 fogyasztónál szünetel az ellátás, néhány óra kell még a szolgáltatónak a hiba elhárítására – sorolta a reggel 9 órakor kezdődött tájékoztatón Mukics Dániel.

Kisebb informatikai hiba miatt éjjel a 1818-as és a 1218-as rendszer akadozott, de reggel óta rendben működik.

202 tűzoltói beavatkozás történt az elmúlt 24 órában, összesen 323 esetük volt a havazás kezdete óta. Néhány esetben a hó súlya alatt kidőlt fák miatt volt szükség segítségre, de jellemzően úton elakadt, keresztbe fordult, árokba csúszott, balesetet szenvedett járművekhez hívták a katasztrófavédőket. Kedden az M1-esen több kilométeres torlódás alakult ki szabálytalanul előző kamionok miatt – Mukics Dániel ismét kért mindenkit a KRESZ betartására.

Szlovénia kora estétől hajnal kettőig korlátozta a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek belépését. A magyar utakon 6 esetben volt szükség ilyen súlykorlátozás bevezetésére.

Akasztón beszakadt egy családi ház teteje a hó súlyától, az érintett 3 ember átmenetileg rokonokhoz költözött.

Összesen 654 tűzoltó 152 járművel dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, plusz 40 önkéntes tűzoltó és önkéntes mentőszervezet dolgozik 200 fővel, 58 járművel.

A rendőrség 285 közúti balesethez vonult ki, ezek közül 1 volt halálos, 39 pedig személyi sérüléssel járt – ezek csak a havazással összefüggésbe hozható esetek. 1656 rendőr 823 járművel vesz részt a munkában. 104 polgárőr 40 járművel csatlakozott hozzájuk. A rendőrök 1061 esetben ellenőriztek ritkán lakott településen egyedül élő időseket, 68 esetben volt szükség segítségnyújtásra.

A TEK és a honvédség speciális járművei készenlétben állnak, azokra a helyekre csoportosították őket, ahol további havazás miatti gondok várhatók.

A mentőszolgálat 4224 esethez vonult ki, ez 10 százalékos csökkenés az elmúlt 24 órához képest, az emberek óvatosabbak lettek, aki tehette, nem

Az operatív törzshöz befutott információk szerint a kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes, a sürgősségi, a traumatológiai osztályok zavartalanul működnek.

A járóbeteg-forgalom az ilyenkor szokásoshoz képest 21 százalékkal emelkedett meg.

A közúthálózaton 823 munkagép végzi a síkosságmentesítést és a hó eltakarítását. A feladatra 91 ezer tonna útszóró só és 2 millió liter kalcium-klorid áll rendelkezésre. Az önkormányzatnak is van feladata a hóeltakarításban, az operatív törzs arra kéri őket, hogy kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelítését tegyék lehetővé.

A közútkezelő, a rendőrség, a mentők, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán-társaságok, a MÁV teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén, rendkívüli munkát végeznek a dolgozók, hogy a segítség mindenhova eljusson – emelte ki a katasztrófavédelem szóvivője.

Fontos kérést fogalmazott meg a lakosság felé:

ott, ahol nagyobb havazás alakult ki, meteorológiai riasztás van érvényben, aki teheti, ne induljon útnak, különösen a gyakorlatlanabb sofőrök ne üljenek kocsiba.

Aki mégis autóba kényszerül, az

egyrészt tervezze meg az útvonalát, használja a forgalmat is figyelő oldalakat és az Útinform oldalát,

másrészt az egész autót takarítsa le, ugyanis az autó tetején felhalmozódott hó egy fékezésnél előre fog csúszni, a sofőr semmit nem fog látni és már kész is a baleset – hangsúlyozta Mukics Dániel.

A természetes vizeink kezdenek befagyni, ám ahhoz, hogy biztonságban sétálni, sportolni lehessen rajtuk, 10-12 centméter vastag jégre van szükség.

Ez csak több napig tartó -10 Celsius-fokos, vagy annál hidegebb időjárásban jön létre. Eddig nem volt ilyen, így a természetes vizek jelenleg nem alkalmasak a téli sportok űzésére. Csak ott szabad majd a jégre menni, ahol megmérték annak vastagságát és kijelölték a helyszínt sportolásra.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón bejelentette: kiadták a vörös kódot, a speciális eljárási rend szerda reggel 8 órától érvényes, visszavonásig, ami az időjárási helyzet függvénye lesz majd. Ez idő alatt nemcsak a hajléktalanellátó rendszer, hanem minden szociális, bentlakásos intézmény köteles fogadni a bajba jutott, hajlék nélkül élő, a hideg miatt bármilyen problémával küzdő embereket. Egy diszpécserközpont is üzemel arra az esetre, ha valaki a közterületeken bajba jutott, hajléktalan, ellátásra szoruló embert lát – szükség esetén küldik a krízisautót.