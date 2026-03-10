A kormány felszabadította az állami üzemanyagkészleteket – a nap hírei

A védett üzemanyag-ár életbe léptetése mellett az állami üzemanyagkészleteket is felszabadította a kormány - erősítette meg közösségi oldalán Orbán Viktor kormányfő. A kedvezmény a magyar rendszámú, magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik, beleértve a mezőgazdasági gépeket is.

Februárban a vártnál alacsonyabb szintre, 1,4 százalékra lassult az infláció éves összevetésben. Utoljára 2016 novemberében volt a mostaninál alacsonyabb az áremelkedési ütem.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint csak most élesednek az árrésstop hosszú távú fenntartásának káros hatásai. A szervezet a februári inflációs adatokra reagálva kiemelte: a kiskereskedelmi élelmiszer árindex negatív, ezzel végképp beigazolódott, hogy az árrésstopot a kormánynak legkésőbb novemberben ki kellett volna vezetni.

Márciustól magasabb hitelösszeggel és hitelkiváltási lehetőséggel igényelhetik a hazai vállalkozások a fix 3 százalékos kkv hitelt. A nemzetgazdasági tára közlése szerint a maximálisan igényelhető hitelösszeg a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limit pedig 1,4 milliárd forintról 2 milliárd forintra nőtt.

Öt ágazati tudásközpont jön létre országszerte, amely a magyar tudás, kreativitás és szakmai készségek fejlesztését szolgálja – közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten. Az informatika, élelmiszeripar, elektronika, járműipar és gépészet projektje összesen 21,6 milliárd forint értékben valósul meg.

Még 51 jelölt nyilvántartásba vételéről kell dönteniük az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján az egyéni jelöltek közül eddig 591-et vettek nyilvántartásba az április 12-ei országgyűlési választásra.

Elfogadta a Béketanács Alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés. Ebben rögzítették: a tanács célja a jelenlegi háborús konfliktusok lezárása és újak kialakulásának megakadályozása, ami egyezik a magyar nemzeti érdekkel.

Határozatban utasította el Ukrajna uniós tagságát, háborús támogatását és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását az Országgyűlés. A határozat felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.

Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyét, erről döntött ma a parlament. Az új jogszabály szerint a NAV 60 napig tartó külön vizsgálatot folytat a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetési célját illetően, és ez idő alatt a lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, tovább 9 kilogramm aranytömb a NAV őrzésében marad. A hatóság titkos információgyűjtést is folytathat vizsgálata során.

Az ukrán elnök felszólította Európa országait, hogy ne maradjanak csendben azokkal az általa gengszternek nevezett lépésekkel kapcsolatban, amelyekhez a magyar hatóságok folyamodtak az Oszcsadbank ukrán állami pénzintézet munkatársaival szemben.

Rendkívüli ülést hívott össze az olajpiacokon kialakult feszült helyzet miatt a Nemzetközi Energiaügynökség, hogy a tagállamok eldöntsék, szükséges-e a stratégiai kőolajtartalékok piacra dobására. Fatih Birol, az szervezet igazgatója a G7-ek energiaügyi minisztereinek találkozója után bejelentette: az ügynökség tagállamainak kormányai még ma egyeztetnek.

Jelentősen csökkent a világpiacon az olaj ára, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy hamarosan véget érhet az iráni háború. Az amerikai WTI olaj hordónkénti ára 86 dollárra a Brent-é 90 dollárra esett. Hétfő hajnalban még mindkettő megközelítette a 120 dollárt.

Újabb támadásokat indított Irán a Perzsa-öböl menti országokban található célpontok ellen. Ismét drónokkal és rakétákkal támadtak Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben. Az iráni Forradalmi Gárda azt is közölte: nem engedik, hogy olaj hagyja el a térséget, ha az Egyesült Államok és Izrael folytatja a támadásokat Teherán ellen.

Az iráni válság rendezésére tett javaslatokat Vladimir Putyin orosz elnök amerikai partnerének, Donald Trumpnak – közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint a javaslatok részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.

Hollandia légvédelmi és parancsnoki fregattot küld a Földközi-tenger keleti térségébe, hogy támogassa a szövetséges országok védelmét az esetleges iráni támadásokkal szemben – közölte a holland kormány. A hadihajó a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó vezette haditengerészeti kötelékhez csatlakozik.

Az Európa Tanács elnöke szerint Oroszország eddig az egyetlen nyertese a közel-keleti háborúnak, mivel az energiaárak emelkedése és a nemzetközi figyelem elterelődése gyengíti Ukrajna helyzetét. António Costa Brüsszelben hangsúlyozta, az EU következetesen támogatja Ukrajnát pénzügyileg, politikailag és diplomáciailag, valamint az újjáépítésben is.

Átadták a korszerűsített rijekai olajfinomítót. A mintegy 700 millió eurós beruházás az INA olajipari vállalat történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, amelynek eredményeként a finomító feldolgozási kapacitása évi 3 millió tonnáról 4 millió tonnára nő.

Jóváhagyta a német Andrés Ritter kinevezését Európai Ügyészség élére az Európai Parlament. Mandátuma novemberben kezdődik, 7 évre szól, és nem újítható meg.