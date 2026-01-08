ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.04
usd:
329.93
bux:
115747.47
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Életveszélyre figyelmeztet az operatív törzs

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! – írta az operatív törzs csütörtöki közleményében.

Mint írták, a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius-fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.

„Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát. A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet” – írták.

Azt kérték, aki segítségre szoruló, bajba jutott személyt lát, ne menjen el mellette, hanem azonnal hívja a területileg illetékes krízisellátó telefonszámot vagy – sürgős életveszély esetén – a 112-es segélyhívót, illetve a regionális diszpécserszolgálatot. A regionális diszpécserszolgálatok elérhetősége megtalálható a ezen az oldalon.

Felhívták a figyelmet arra: az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozottakra, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalanokra.

Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket.

A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban

– írták.

Kiemelték: a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 fok alá csökken.

Az különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat. Ezért most különösen figyeljünk az egyedülálló, beteg, segítségre szoruló idős családtagokra, ismerősökre! – hívta fel a figyelmet az operatív törzs.

Kezdőlap    Belföld    Életveszélyre figyelmeztet az operatív törzs

operatív törzs

hideg

112-es segélyhívó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Életveszélyre figyelmeztet az operatív törzs

Havazást és ónos esőt hoz a negyedik hullám – térkép

Nagyon rég volt utoljára olyan farkasordító hideg, mint amilyen holnap reggel lesz

Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Tovább robog az orosz-ukrán-amerikai kommunikációs hadviselés: Trump szerint Ukrajna neki köszönheti, hogy még egyáltalán létezik, Kijev abban bízik, hogy június 30-ig véget érnek a harcok, Moszkva pedig belengette hogy "akár rá is lőhet az amerikaiakra", miután az amerikai hatóságok lefoglaltak egy orosz tankerhajót. Az orosz csapatok a donyecki mellett egyre nagyobb figyelmet szentelnek a zaporizzsjai frontnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Napokon belül befagy a Balaton: de lehet már korcsolyázni rajta a hét végén? Itt a válasz!

Napokon belül befagy a Balaton: de lehet már korcsolyázni rajta a hét végén? Itt a válasz!

Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protests in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Protests in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 16:54
Pályahiba, gond van a 4-6-os villamos vonalán
2026. január 8. 16:30
Nagy István az Arénában: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek
×
×
×
×