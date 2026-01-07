ARÉNA - PODCASTOK
Winter snow
Nyitókép: Andrew Bret Wallis/Getty Images

Havazás – kiadták a vörös kódot

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az operatív törzs szerdai ülésén döntöttek erről. A vörös kód egy speciális eljárás, melyben az első feladat az élet védelme – ennek jegyében minden szociális, bentlakásos intézmény köteles fogadni a bajba jutott, hajlék nélkül élő, a hideg miatt bármilyen problémával küzdő embereket, akiknek átmenetileg ellátásra van szükségük.

A rendkívüli körülmények között a szociális ellátásban is speciális intézkedésekre van szükség, ezért szerda reggel 8 órától elrendelték a vörös kódot – jelentette be Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a hóhelyzettel foglalkozó operatív törzs ülése után, szerda reggel 9-kor tartott sajtótájékoztatón.

A vörös kód egy speciális eljárás, melyben az első feladat az élet védelme – ennek jegyében minden szociális, bentlakásos intézmény köteles fogadni a bajba jutott, hajlék nélkül élő, a hideg miatt bármilyen problémával küzdő embereket, akiknek átmenetileg ellátásra van szükségük.

Országosan 83,7 százalék a férőhely-kihasználtság, van elég hely az érkezők számára – emelte ki az államtitkár.

A rendszerben nemcsak a hajléktalanellátó intézmények vesznek részt, hanem a teljes szociális intézményrendszer.

A vörös kód másik lényege, hogy fel lehet hívni egy diszpécserszolgálatot, ha valaki közterületen, kültéren problémával küzdő, ellátásra szoruló embert lát. Szükség esetén küldik segíteni a krízisautókat (elérhetőségek itt).

A vörös kód visszavonásig érvényes, erről az időjárási helyzet függvényében fognak dönteni – mondta még Fülöp Attila.

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
