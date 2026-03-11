ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda
Nyitókép: Pixabay

Tragédiába fulladt a diákcsíny, meghalt a tanár – videó

Infostart

Az eset ártalmatlan vécépapírozásnak indult, azonban az egyik menekülő diák véletlenül halálra gázolta az őket lefülelő matektanárt. Akár tizenöt évet is ülhet ezért.

Tragikus véget ért egy tanár elleni diákcsíny az amerikai Georgia államban – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A 40 éves Jason Hughes arra ment ki háza elé, hogy a diákjai a háza előtti fák lombkoronájába dobálnak vécépapír-gurigákat. Ám ekkor megcsúszott az esőtől vizes füvön, és menekülés közben az egyik diák elgázolta.

A 18 éves sofőr azonnal megállt és próbált segíteni a tanáron a mentők érkezéséig. A férfi azonban a kórházba szállítását követően meghalt. A fiatal ellen járművel elkövetett emberölés miatt emeltek vádat, ám az áldozat családja azt szeretné, ha az ügyészség ejtené a vádakat.

Az elhunyt felesége szerint a diákok imádták a férjét. Ő maga is tudott a készülődő diákcsínyről, és izgatottan várta. Az özvegy úgy fogalmazott: „Ez szörnyű tragédia, és a családunk határozottan meg akarja előzni, hogy egy másik tragédia is megtörténjen, tönkretéve ezeknek a diákoknak az életét.” Úgy véli, a vádemelés szembemenne Jason Hughes elkötelezettségével, aki a fiatalok javát akarta szolgálni.

A New York Post videós összefoglalót is közzétett a tragédiáról:

Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Meanwhile, the UAE says its air defence systems are responding to a "missile threat".

2026. március 11. 03:40
