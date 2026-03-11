Tragédiába fulladt a diákcsíny, meghalt a tanár – videó

Tragikus véget ért egy tanár elleni diákcsíny az amerikai Georgia államban – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A 40 éves Jason Hughes arra ment ki háza elé, hogy a diákjai a háza előtti fák lombkoronájába dobálnak vécépapír-gurigákat. Ám ekkor megcsúszott az esőtől vizes füvön, és menekülés közben az egyik diák elgázolta.

A 18 éves sofőr azonnal megállt és próbált segíteni a tanáron a mentők érkezéséig. A férfi azonban a kórházba szállítását követően meghalt. A fiatal ellen járművel elkövetett emberölés miatt emeltek vádat, ám az áldozat családja azt szeretné, ha az ügyészség ejtené a vádakat.

Az elhunyt felesége szerint a diákok imádták a férjét. Ő maga is tudott a készülődő diákcsínyről, és izgatottan várta. Az özvegy úgy fogalmazott: „Ez szörnyű tragédia, és a családunk határozottan meg akarja előzni, hogy egy másik tragédia is megtörténjen, tönkretéve ezeknek a diákoknak az életét.” Úgy véli, a vádemelés szembemenne Jason Hughes elkötelezettségével, aki a fiatalok javát akarta szolgálni.

