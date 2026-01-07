ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Budapest, 2026. január 6-án.
Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek

Országosan 15-25 centi hó van, de a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró.

Magyarország döntő részén 15-25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró – közölte a Hungaromet.

Elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás.

Érkezik egy harmadik hulláma is a hónak, amely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti,

így arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró – tájékoztattak.

Kopott, nyári gumival közlekedő és szabálytalanul parkoló kamionok okoztak fennakadást az M1-es autópályán – tájékoztatta az InfoRádiót az MKIF Zrt. kommunikációs igazgatója, Szimicsku László.
 

