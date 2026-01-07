ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.8
usd:
329.26
bux:
0
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Frontálisan ütközött két személyautó a 82-es főút 67-es kilométerénél, Győrújbarát térségében. Mire a győri hivatásos tűzoltók kiérkeztek, a mentők két embert kiemeltek az egyik kocsiból. A másik autóban csak a sofőr utazott, ki tudott szállni a járműből. A tűzoltók áramtalanították a balesetet szenvedett gépjárműveket. A mentők három embert könnyű sérüléseik miatt kórházba szállítottak.
Nyitókép: Katasztrófavédelem/BM

Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak

Infostart

A katasztrófavédelem számokkal teletűzdelt posztot tett közzé szerda reggel az előző napról: már az önkéntes tűzoltók is a frontvonalban vannak, hóátfúvások miatt több út zárva, Szeged környékén áramkimaradások vannak, a figyelmeztetés pedig arról szól már, hogy akinek nem muszáj, el se induljon.

Csak kedden 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat az országban a havazás és a csúszós utak miatt. 654 hivatásos tűzoltó, 40 önkormányzati tűzoltóság, 200 önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet tagja dolgozott azon, hogy elakadt autósokon, kamionokon, buszokon segítsen.

A katasztrófavédelem összeállítása szerint volt, ahol hóba csúszott buszt kellett menteni, máshol kamionforgalom torlódott az M7-esen és a 7-es főúton.

Éjszaka több vármegyében is súlykorlátozások és útlezárások léptek életbe a hófúvások miatt, egy akasztói ház tetőszerkezete pedig a hó súlya alatt omlott be.

Áramellátási zavar is előfordul: Szeged és Bordány környékén csaknem 2100 fogyasztót érintően.

Az előrejelzések szerint szerdán is változékony idő várható: keleten havazás, Dunántúlon erős, helyenként viharos szél várható, ami hófúvást okozhat.

Figyelmeztetésük szerint csak akkor induljanak az emberek útnak, ha muszáj, figyeljék a közlekedési híreket és a hatóságok tájékoztatását. „Vigyázzatok magatokra és egymásra!”, szól az intelem.

Kezdőlap    Belföld    Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak

katasztrófavédelem

havazás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak

Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak
A katasztrófavédelem számokkal teletűzdelt posztot tett közzé szerda reggel az előző napról: már az önkéntes tűzoltók is a frontvonalban vannak, hóátfúvások miatt több út zárva, Szeged környékén áramkimaradások vannak, a figyelmeztetés pedig arról szól már, hogy akinek nem muszáj, el se induljon.
 

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Este 8-ig fényes a Normafa

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Évek óta nem látott kemény havazás érkezett Magyarországra, ráadásul ma is tombolhat a tél hazánkban. Máris komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett az időjárás, több vasútvonalon is hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indult el. Cikkünkben percről percre tudósítunk a magyarországi hóhelyzetről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett

Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett

A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 08:59
Orbán Viktor összehívta a kormányt, az átalakuló világ lesz a legfontosabb téma
2026. január 7. 08:26
Aggasztó a helyzet a Dunán, a komp is leállt Visegrádnál
×
×
×
×