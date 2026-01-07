Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak

Csak kedden 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat az országban a havazás és a csúszós utak miatt. 654 hivatásos tűzoltó, 40 önkormányzati tűzoltóság, 200 önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet tagja dolgozott azon, hogy elakadt autósokon, kamionokon, buszokon segítsen.

A katasztrófavédelem összeállítása szerint volt, ahol hóba csúszott buszt kellett menteni, máshol kamionforgalom torlódott az M7-esen és a 7-es főúton.

Éjszaka több vármegyében is súlykorlátozások és útlezárások léptek életbe a hófúvások miatt, egy akasztói ház tetőszerkezete pedig a hó súlya alatt omlott be.

Áramellátási zavar is előfordul: Szeged és Bordány környékén csaknem 2100 fogyasztót érintően.

Az előrejelzések szerint szerdán is változékony idő várható: keleten havazás, Dunántúlon erős, helyenként viharos szél várható, ami hófúvást okozhat.

Figyelmeztetésük szerint csak akkor induljanak az emberek útnak, ha muszáj, figyeljék a közlekedési híreket és a hatóságok tájékoztatását. „Vigyázzatok magatokra és egymásra!”, szól az intelem.