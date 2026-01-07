ARÉNA - PODCASTOK
A snowplow clears a city street during a very heavy snowfall.
Nyitókép: shaunl/Getty Images

Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Kopott, nyári gumival közlekedő és szabálytalanul parkoló kamionok okoztak fennakadást az M1-es autópályán – tájékoztatta az InfoRádiót az MKIF Zrt. kommunikációs igazgatója, Szimicsku László.

MKIF Zrt. országszerte mintegy 1300 kilométernyi gyorsforgalmi utat üzemeltet, ez a hazai gyorsforgalmi úthálózat nagyjából 60 százaléka. A legforgalmasabb pályáik az M3, az M7 és az M1, az M0, illetve az M5 és az M6 nem hozzájuk tartozik.

Szimicsku László, a vállalat kommunikációs igazgatója az InfoRádióban elmondta, kedd éjjel

  • 167 gép dolgozott az általuk üzemeltetett
  • mintegy 1300 kilométernyi gyorsforgalmi úton.
  • 2600 tonna sót és
  • több mint 350 ezer liter oldatot juttattak ki.

„Megállás nélkül dolgoztunk az éjszakai órákban, és most is csak tankolás és sóutántöltés idejére tértek vissza a gépek a mérnökségekre. Az elmúlt 24 órában tehát folyamatosan pályán voltak a munkatársaink, a havazás megkezdése előtt úgynevezett preventív alászórást is végeztünk valamennyi, általunk üzemeltetett szakaszon” – sorolta.

A hóesés megindulása után az ekézést és a sózást is megkezdték, így is sónedvesek, latyakosak az utak, a látási viszonyok viszont szinte mindenhol jók.

A legforgalmasabb pályák közül az M7 és az M3 is járható, az M1-en pedig ugyan még vannak szakaszos torlódások, de már ott is folyamatosan halad a forgalom szerda délre, igazából már reggel 8 órára helyreállt az eredeti forgalmi rend, ami azt jelenti, hogy Győr irányába és Budapest irányába is rendelkezésre áll a két-két sáv.

„Az M1-esen vannak olyan szakaszok, ahol egyes kamionosok teljesen szabálytalanul, a külső sávon veszik ki a pihenőidejüket és állnak meg úgy, hogy föltartják a forgalmat. Erről értesítettük a rendőröket is,

emiatt alakulhat ki Biatorbágy-Szárliget közötti szakaszon néhány helyen torlódás, tehát teljesen szabálytalan módon a forgalmi sávon parkoló kamionok okoznak fennakadásokat az M1-esen” – számolt be róla Szimicsku László.

Cáfolta ugyanakkor azt a hírt, melyek szerint megváltozik a forgalmi rend az M1-es autópályán, marad a két sáv Győr irányába, és marad a két sáv Budapest irányába is.

Mindig kapnak kérdéseket, hogy miért mennek olyan sebességgel a hókotró gépek, mint ahogyan mennek.

„Nagyjából 60 km/órás sebességnél ezek a járművek nem tudnak gyorsabban menni. Munka közben azért nem, mert ha gyorsabban haladnának, akkor a burkolatban és az úttartozékokban kárt okoznának, adott esetben a sószórás vagy az ekézés során pedig a járművekben is kár történhetne” – indokolt.

A gyorsforgalmi úton ezeket a járműveket egyébként tilos megelőzni, ha konvolyban, figyelmeztető jellel haladnak, és nem is csak a KRESZ tiltja az előzést, az balesetveszélyes is, hisz a járművek előtt le sincs takarítva az útpálya.

Beszámolt arról is, hogy találtak olyan, bajba került kamiont, amely nyári gumival próbálkozott, mikor még a felkészített autósoknak sem könnyű ilyenkor. Nagyobb követési távolság, alacsony sebesség, sok üzemanyag, téli gumi, mindezek alapvetések; négy tenyérnyi az a felület, amelyen érintkezik az autó az úttal, ennek kell kifogástalannak lennie.

Az MKIF továbbra is 0-24-ben a pályán lesz a szükséges számú géppel, gépenként két emberrel, akik akkor tudnak dolgozni, ha a hó legalább 3-5 centis. Előtte az alászórás van terítéken.

Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok

Kopott, nyári gumival közlekedő és szabálytalanul parkoló kamionok okoztak fennakadást az M1-es autópályán – tájékoztatta az InfoRádiót az MKIF Zrt. kommunikációs igazgatója, Szimicsku László.
 

