Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok

MKIF Zrt. országszerte mintegy 1300 kilométernyi gyorsforgalmi utat üzemeltet, ez a hazai gyorsforgalmi úthálózat nagyjából 60 százaléka. A legforgalmasabb pályáik az M3, az M7 és az M1, az M0, illetve az M5 és az M6 nem hozzájuk tartozik.

Szimicsku László, a vállalat kommunikációs igazgatója az InfoRádióban elmondta, kedd éjjel

167 gép dolgozott az általuk üzemeltetett

mintegy 1300 kilométernyi gyorsforgalmi úton.

2600 tonna sót és

több mint 350 ezer liter oldatot juttattak ki.

„Megállás nélkül dolgoztunk az éjszakai órákban, és most is csak tankolás és sóutántöltés idejére tértek vissza a gépek a mérnökségekre. Az elmúlt 24 órában tehát folyamatosan pályán voltak a munkatársaink, a havazás megkezdése előtt úgynevezett preventív alászórást is végeztünk valamennyi, általunk üzemeltetett szakaszon” – sorolta.

A hóesés megindulása után az ekézést és a sózást is megkezdték, így is sónedvesek, latyakosak az utak, a látási viszonyok viszont szinte mindenhol jók.

A legforgalmasabb pályák közül az M7 és az M3 is járható, az M1-en pedig ugyan még vannak szakaszos torlódások, de már ott is folyamatosan halad a forgalom szerda délre, igazából már reggel 8 órára helyreállt az eredeti forgalmi rend, ami azt jelenti, hogy Győr irányába és Budapest irányába is rendelkezésre áll a két-két sáv.

„Az M1-esen vannak olyan szakaszok, ahol egyes kamionosok teljesen szabálytalanul, a külső sávon veszik ki a pihenőidejüket és állnak meg úgy, hogy föltartják a forgalmat. Erről értesítettük a rendőröket is,

emiatt alakulhat ki Biatorbágy-Szárliget közötti szakaszon néhány helyen torlódás, tehát teljesen szabálytalan módon a forgalmi sávon parkoló kamionok okoznak fennakadásokat az M1-esen” – számolt be róla Szimicsku László.

Cáfolta ugyanakkor azt a hírt, melyek szerint megváltozik a forgalmi rend az M1-es autópályán, marad a két sáv Győr irányába, és marad a két sáv Budapest irányába is.

Mindig kapnak kérdéseket, hogy miért mennek olyan sebességgel a hókotró gépek, mint ahogyan mennek.

„Nagyjából 60 km/órás sebességnél ezek a járművek nem tudnak gyorsabban menni. Munka közben azért nem, mert ha gyorsabban haladnának, akkor a burkolatban és az úttartozékokban kárt okoznának, adott esetben a sószórás vagy az ekézés során pedig a járművekben is kár történhetne” – indokolt.

A gyorsforgalmi úton ezeket a járműveket egyébként tilos megelőzni, ha konvolyban, figyelmeztető jellel haladnak, és nem is csak a KRESZ tiltja az előzést, az balesetveszélyes is, hisz a járművek előtt le sincs takarítva az útpálya.

Beszámolt arról is, hogy találtak olyan, bajba került kamiont, amely nyári gumival próbálkozott, mikor még a felkészített autósoknak sem könnyű ilyenkor. Nagyobb követési távolság, alacsony sebesség, sok üzemanyag, téli gumi, mindezek alapvetések; négy tenyérnyi az a felület, amelyen érintkezik az autó az úttal, ennek kell kifogástalannak lennie.

Az MKIF továbbra is 0-24-ben a pályán lesz a szükséges számú géppel, gépenként két emberrel, akik akkor tudnak dolgozni, ha a hó legalább 3-5 centis. Előtte az alászórás van terítéken.