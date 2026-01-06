ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd
Kocsisor a sűrű havazásban.
Nyitókép: Pixabay

„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere, Zsurzs Jenő az InfoRádióban arról beszélt, milyen veszélyek leselkednek a havas, téli időjárásban akár a tapasztalt sofőrökre is, téliesített járművel.

Hosszú évek óta nem látott mennyiségű hó érkezett a héten az országba, ami a rutinos sofőröket is meglepheti. Zsurzs Jenő, a Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban a csúszós utak és a rossz látási viszonyok veszélyeiről beszélt, és arra kérte a tapasztalatlan sofőröket, hogy ne most próbáljanak rutint szerezni.

„Alapszabály, hogy csak olyan autóval induljunk el, amely alkalmas a téli közlekedésre” – hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve, hogy

télen még a legjobb nyári abroncsokkal is „orosz rulett” elindulni.

Fontos továbbá a téli ablakmosó folyadék, a jó ablaktörlő gumik, ezek azonban csak a legalapvetőbb dolgok. Ha az autó nincs felkészítve, és úgy indulunk el, hamar véget érhet az utunk – jegyezte meg.

Zsurzs Jenő azt is kiemelte, hogy legalább háromnegyedig legyen tele a tank, mert nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhetünk, ha elakadunk és elfogy az üzemanyag. Javasolta továbbá, hogy tartsunk az autóban valamilyen meleg szövetet, például takarót vagy kabátot, tartsunk magunknál telefontöltőt, de ami még fontosabb, hogy fejben legyünk felkészülve a téli autózásra. A vezetéstechnikai tréner leszögezte: a havas, téli időjárásban minden ellenünk dolgozik, ugyanis sokszor minimális vagy nincs is tapadás, rosszak a látási viszonyok, ami semmiképp sem előnyös.

Emellett azt is hangsúlyozta, hogy a túlöltözködéssel a saját dolgunkat is megnehezíthetjük, hiszen hótaposóban, kesztyűben, nagykabátban korlátozódik a mozgásunk, ezáltal a vezetési képességeink is romolhatnak. Azt javasolja, hogy bírjuk ki azt a rövid időt, amíg a fűtés felmelegíti az autó belső terét, de öltözzünk vékonyabban.

A szakértő arról is beszélt, hogy

téli ítéletidőben egyáltalán nem javasolt az előzgetés, mert amíg egy autópálya külső sávját kijárják az autók, addig a belső sáv sokszor havas, latyakos marad, és a ki- és visszasoroláskor a nagy sebesség és az alacsony tapadás miatt elveszíthetjük az uralmat a jármű fölött.

Úgy fogalmazott, hogy kvázi „szedált állapotban” célszerű ilyenkor vezetni, vagyis kerülni kell a gyors tempókat, a hirtelen gázadást és fékezést, az éles kormánymozdulatokat és a követési távolságot is akár öt-hatszorosra vehetjük.

Zsurzs Jenő leszögezte, hogy bár a korszerű autók fel vannak szerelve ESP-vel, vagyis menetstabilizáló elektronikával, ám ha látjuk ezt a jelzést felvillanni a műszerfalon, az már arra figyelmeztet, hogy sok a korrigálás, kormánymozdulat, fékezés. Hangsúlyozta, még ha sokszor meg is óv minket ez a rendszer, nem biztos, hogy mindig képes lesz rá. Az oktató rámutatott:

aki kevés rutinnal rendelkezik, és korábban még nem vezetett hóban, az ne most induljon el a családdal alpesi sítúrára, mert túl nagy kihívás lesz.

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere elmondta, az is nehezítő tényező, hogy például lejtős vagy emelkedős útszakaszokon, ahol jobb tapadásra lenne szükség, jellemzően pont ott van jobban lejárva, letaposva a hóréteg. Lejtőn való ereszkedéskor a motorféket javasolja, azaz ne hagyjuk az autót felgyorsulni, olyan sebességfokozatban haladjunk, hogy az említett funkció stabilizálni tudjon egy biztonságos tempót. Fékezéskor, bár az ABS segíthet, tapadás hiányában azonban ez sem ment meg minket.

A vezetéstechnikai szakember említette, hogy tréningen sokszor kérdezik tőle, hogy jeges úton hogyan indulna neki egy-egy meredek útszakasznak, ő azonban azt tanácsolja: sehogy, mert meg kell húzni a határt. Megjegyezte,

„nem azért szerez az ember jogosítványt, hogy a rendőr ne büntesse meg, hanem azért, hogy az adott szituációban átgondolt, felelősségteljes döntést tudjon hozni anélkül, hogy korrigálni kellene”.

Zsurzs Jenő elmondta, nem is kell olyan messzire menni, hogy olyan országot találjon az ember, ahol speciális vezetéstechnikai pályákon készülhetnek fel a tanulóvezetők a cudar időre. Ausztriában 2003-ban vezették be a többlépcsős jogosítványt, aminek köszönhetően a 18-21 évesek által okozott balesetek száma 71 százalékkal csökkent. De úgy véli, ez nem csak a friss sofőröknek, hanem a rutinosabbaknak is nagy segítség lenne, hiszen az ilyen pályákon életveszély nélkül lehet begyakorolni az ilyen időjáráshoz való mozdulatokat, magatartási sémákat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

közlekedés

havazás

vezetés

balesetveszély

tél

vezetéstechnika

zsurzs jenő

