Jön a hó és még más veszély is lesz, kiadták a figyelmeztetéseket – mutatjuk, hol mennyi eshet

A jelenleg legvalószínűbb előrejelzési forgatókönyv szerint hétfő hajnaltól dél felől csapadékzóna érkezik, amely napközben az ország döntő részére kiterjed, majd kedd reggelre kelet, északkelet felé levonul.

Általában hó lesz a jellemző csapadékforma, és

kedd reggelig az ország nagyobb részén mérhető hóréteg alakulhat ki. A déli országrészben a legjobbak az esélyek vastagabb hótakaróra, itt nagyobb területen 10 cm körüli vagy azt meghaladó hó is összegyűlhet,

míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek – írta a Facebookon a HungaroMet Zrt.

A középső országrészben körülbelül 5-10 centiméter, az északi megyékben pedig várhatóan 1-5 centiméter hó hullhat.

A keleti, délkeleti határszélen (a kissé visszahullámzó front hatására) vegyes halmazállapotú csapadék, ónos eső is előfordulhat. Jelentős bizonytalanság mellett,

kisebb körzetekben akár 1 millimétert meghaladó tartós ónos esőre is van esély.

A várható hóesés miatt a HungaroMet Zrt. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala vármegyékre hétfő éjfélig elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki havazás veszélye miatt, ezekben a vármegyékben 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat.

A meteorológiai szolgálat Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre gyenge ónos eső veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki hétfő éjfélig.

Felhívták a figyelmet arra, hétfőn késő estétől a megélénkülő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat.