2025. december 31. szerda
Nyitókép: Pexels.com

Új szabály a fej- és fülhallgatóknál

Infostart

Kötelező hallásvédelmi tájékoztatót ír elő a minisztérium fejhallgatóknál.

Megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete a Magyar Közlöny keddi számában, miszerint a szórakoztató célú fej- vagy fülhallgatók mellé kötelező lesz hallásvédelmi tájékoztatót mellékelni, felhívva a figyelmet – többek között – a túl magas hangerő halláskárosító hatásaira, biztonságos használati gyakorlatokra.

A tájékoztatónak az alábbi formában kell megjelennie:

„Hallásvédelmi tájékoztató

Ön egy olyan fej- vagy fülhallgatót vásárolt, amely szórakoztató célokra készült, de ha nem figyel oda a hangerőre, károsíthatja a hallását. Különösen hosszabb zenehallgatás esetén ajánlott a hangerő körültekintő megválasztása.

A túl magas hangerő visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat!

A termék használatbavétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatást, amelyből megtudhatja, hogyan előzheti meg a halláskárosodást, és védheti meg hallását!”

– olvasható.

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba – derül ki a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett jogszabály.

