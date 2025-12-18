ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Az Országgyűlés ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülése 2024. május 31-én. A kormánypártok távolléte miatt határozatképtelen volt az ülés, így csak a napirend előtti felszólalások hangozhattak el.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Szőlő utca a parlamentben – A kormánypártiak bojkottálták a parlamenti vitát

Infostart / MTI

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el csütörtökre virradó éjszaka az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amit 41 ellenzéki képviselő kezdeményezett a Szőlő utcai javítóintézetben történtek és a kormányzati felelősség megvitatására. A napirendet a 199 képviselő közül 23-an szavazták meg.

A rendkívüli ülés az előző, szerdán délelőtt 10 órakor kezdődött ülésnap után következett, csütörtökre virradó éjszaka, nem sokkal hajnali 2 óra előtt.

Mi Hazánk: egy ország várja, hogy a kormány vállalja a felelősséget

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt: jól mutatja a kormányoldal hozzáállását, hogy éjjel két órakor kerül sor egy gyermekvédelmi téma megvitatására, miközben „sunnyognak", pedig egy ország várja, hogy a kormány vállalja a felelősséget és válaszoljon az égető kérdésekre.

Amit akartak, azt véghez vittek, ehhez képest a gyermekvédelem területén katasztrofálisabbnál katasztrofálisabb helyzetek kerültek napvilágra - mondta, kifogásolva, hogy nem voltak képesek felszámolni a „beteg, pedofil hálózatokat" és nem voltak képesek törvényt hozni a pedofilok kémiai kasztrációjáról.

Ugyanakkor bírálta a „liberálglobalista oldalt" is, amely szerinte némán hallgat, ha hozzájuk tartozó ember esetében merül fel gyermekek ellen elkövetett cselekmény vádja, majd azt hangsúlyozta, hogy pártja az egyetlen, amelyik politikai oldaltól függetlenül minden, gyermekek sérelmére elkövetett cselekedetet elítél.

Párbeszéd: a gyermekvédelmi rendszer rosszul működik

Jámbor András (Párbeszéd) arról beszélt, hogy látott egy olyan álláshirdetést, hogy a Szőlő utcai javítóintézetbe bruttó 310 ezer forintért keresnek nevelőt.

Megjegyezte, hogy már a Legfőbb Ügyészség is kimondta, hogy a Szőlő utcai ügynek van kiskorú sértettje. Az ellenzéki képviselő azt is hangsúlyozta, hogy 2021-es jelentések szerint a gyermekvédelmi rendszerben élő gyerekek 21 százaléka szenvedett el bántalmazást.

Az ombudsmani jelentések 2010. óta évről-évre mutatják be, hogy a gyermekvédelmi rendszer rosszul működik - hangsúlyozta.

Kémiai kasztrálást követel a Jobbik

Ander Balázs (Jobbik) úgy fogalmazott, hogy a kiszolgáltatott gyermekeket abuzáló pedofiloknak ne legyen kegyelem, a Jobbik ezért követeli a kémiai kasztrálás bevezetését.

A törvények szerint az elítélteket büntetéskiegészítés jelleggel sem lehet verni, vagy „undorító, aberrált alakok kezére játszani" - szögezte le.

A gyermekvédelmet magába foglaló szociális szféra területén komoly gondok vannak - jelentette ki. A javítóintézetekben lévő, súlyos bűncselekményeket elkövető fiatalkorúakat azonban úgy beállítani, mintha „őzikeszemű Pistikéről és Józsikáról" lenne szó, nem más, mint az ő áldozataik „arcul köpése" - tette hozzá.

MSZP: a rendszer csődöt mondott

Gurmai Zita (MSZP) azt mondta, hogy a Fidesz kormányzása alatt a gyermekvédelem elvesztette minden értelmét, mert az elmúlt 15 évben a gyermekvédelmi intézményekben dolgozó felnőttek követtek el bűncselekményeket a rájuk bízott gyermekek ellen. A gyermekvédelem állapota többet mond el a kormányzásukról, mint bármelyik kampányplakát - ismertette a véleményét.

A rendszer csődöt mondott és ez nem a Szőlő utcával kezdődött - hangsúlyozta a szocialista képviselő.

Az igazi gyermekvédelem az, ha az „önök kormányzásától védjük meg" a gyermekeket - közölte.

DK: semmit sem jelent a Fidesznek a gyermekvédelem

Arató Gergely (DK) az üres kormánypárti padsorokat szóvá téve úgy nyilatkozott, semmit nem jelent a Fidesznek a gyermekek ügye vagy a gyermekvédelem, ugyanakkor "van miért félniük", és ezért menekülnek, ezért nem akarnak szembe nézni a valósággal, ezért akadályozták a parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását.

Arról beszélt: nem a gyermekbántalmazókhoz, hanem a tényeket nyilvánosságra hozókhoz küldték ki a rendőrséget; szerinte okuk van erre, ahogy arra is, hogy azt hazudják, nincsen kiskorú áldozat.

Hangsúlyozta: pártelnöke Dobrev Klára volt az egyik, aki felkutatta az áldozatokat és bebizonyította, hogy van kiskorú áldozat és korábban említetteken felül más elkövetők is vannak. Még mindig vannak olyan ügyek, amiket nem vizsgáltak ki és amiknek utána fogunk járni - ígérte.

Az elnöklő Jakab István - megállapítva, hogy nincsen esély a határozatképesség biztosítására - hajnali negyed háromkor bezárta az ülést.

A parlament következő ülését a házbizottság ajánlása szerint fogják majd összehívni.

