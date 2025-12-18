ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Hacker attacking internet
Nyitókép: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Itt a jóindulatú „mindent figyelő szem”: van védelem a kiberbűnözők ellen (x)

Támogatott tartalom

Képzeljük el az alábbi képet: apuka ül a fotelben és épp az aktuális sorozatát nézi, gyerekek a barátoknál. Pittyen a telefon, e-mail érkezett: „A fiad nálunk van, ha élve akarod látni, kövesd az utasításokat!” Apa rémülten kattint a levélre és benne a linkre, amely egy videót tartalmaz. A fia látszódik egy pincében megkötözve! Nem kérdés, ez ő, felismerhető! Apa bepánikol.

A fenti történet sajnos nem kitaláció, hanem megtörtént eset. A történet hátterében a kiberbűnözők legújabb módszere áll. Természetesen a gyereket nem rabolták el, ő a barátjánál számítógépezik. De akkor mi is történt?

A szülők évek óta töltögették a családi fotókat a legnagyobb közösségi oldalakra, mit sem törődve a láthatósági beállításokkal. A számítógépes platformokon, amiket a gyermek is használt, ugyanúgy elszaporodtak az adathálaszatok, mint a felnőttek világában. Innen már csak egy lépés a kiberbűnözőknek összerakni a családtagok digitális személyiség profilját. Ehhez jöttek a fotók, amelyeket felhasználva egy AI videót kreáltak a gyerekről, mintha rablás áldozata lenne. Normális szülői reakció a pánik és a feltételek teljesítése, amely általában egy gyors kriptovaluta vásárlás és utalás a bűnözőknek.

Sokan azt gondolják, hogy „ilyen velem biztos nem történne meg, én mindig észreveszem, ha át akarnak venni”. Sajnos a tények és a számok nem ezt bizonyítják. Tavaly 31 milliárd forintnyi pénzt loptak el a lakossági bankszámlákról a kiberbűnözők.

Pánikhelyzetben nem racionálisan döntünk. Főleg, ha a támadó ismer minket, pontos információi vannak rólunk és nyomást gyakorol ránk.

Honnan származhat ez a tudás? Egyrészt a nyilvánosan megosztott közösségi média adatainkból és posztjainkból, amelyek összegyűjtésére és elemzésére külön programok és szolgáltatások vannak, másrészt az „Internet sötét oldaláról”, a Darkwebről. Ez persze nem csak magánszemélyeket, hanem cégeket is érint, igaz, ott nagyságrendekkel nagyobb összegekről beszélünk.

Lehet ez ellen bármit is tenni? Természetesen! A cégek könnyebb helyzetben vannak, például ellenőrizhetik, hogy milyen adataik találhatók meg a Darkweben (lásd keretes írásunkat).

Szülőként a többség azonban csak széttárja a kezét: mit tudnék én csinálni ez ellen? Többet, mint elsőre gondolnánk. A legfontosabb a megelőzés, mértékletesség. Minél kevesebb személyes adatot, képet, videót közöljünk nyilvános módon! Jönnek az ünnepek, iskolai és óvodai fotózások és családi összejövetelek képei, ezek mind potenciális AI videó alapanyagok. Törődjünk a digitális lábnyomunk csökkentésével!

Jelezzük a munkahelyünkön, hogy a munkáltatónk adjon olyan képzést, olyan tudást, amivel nem csak a vállalati adatokat és vagyont, hanem a munkavállalók digitális életét is biztonságossá lehet tenni.

Legyünk nagyon-nagyon kritikusak minden digitális tartalommal szemben, ami akár nagyon pozitív, akár nagyon negatív hatással van ránk. Ezt a szabályt tanítsuk meg a családtagjainknak is, mert ez a digitális túlélés egyik záloga.

