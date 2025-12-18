Eltűnt egy szlovák nő a gyermekével Csepelen

Eltűnt egy anya és a kisfia Csepelen: a 29 éves nőt és négy hónapos gyermekét a rendőrök nagy erőkkel keresik – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A hatóságok rendelkezésére álló adatok szerint a 29 éves, szlovák állampolgárságú nő, Balogová Izabela a kisfiával, Szabó Ferenccel december 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott.

Balogová Izabela körülbelül 170 centiméter magas, barna szeme van, eltűnésekor zöld színű, szőrmés kapucnis dzsekit, sötétkék, kapucnis pulóvert, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt. A gyermeket fekete babakocsiban vitte magával, a kisfiún sötétkék, szőrmés overall és macis sapka volt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Balogová Izabela és Szabó Ferenc Zoltán tartózkodási helyéről információval rendelkezik – akár a névtelensége megőrzése mellett – tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.